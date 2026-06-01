Cận cảnh HONOR 600 mới ra mắt, tiết lộ giá bán

01/06/2026 11:23 GMT+7

HONOR vừa chính thức giới thiệu điện thoại HONOR 600 mới với nhiều trang bị nổi bật cùng mức giá bán hợp lý.

Thiết kế gọn gàng và màn hình sáng rõ

Máy sở hữu màn hình OLED kích thước 6.57 inch cùng phần viền mỏng 0.98 mm. Trải nghiệm hiển thị được đảm bảo nhờ độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 8.000 nits. Công nghệ PWM 3.840 Hz cũng được tích hợp trên màn hình để hỗ trợ bảo vệ mắt khi người dùng sử dụng máy lâu dài.

Hiệu năng ổn định cùng camera sắc nét

Thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, đáp ứng mượt mà các nhu cầu làm việc và giải trí hàng ngày. Chiếc HONOR 600 được trang bị camera chính 200 MP có hỗ trợ chống rung OIS và thuật toán chụp đêm cải tiến. Phía trước máy là camera 50 MP phục vụ tốt các nhu cầu gọi video và tự chụp ảnh.

Pin dung lượng lớn và chính sách ưu đãi

Mẫu điện thoại mang trong mình viên pin silicon-carbon 7.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh 80 W. Về mức giá, HONOR 600 ra mắt tại thị trường Malaysia với giá bán khoảng 17.3 triệu đồng cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB.

Hiện tại, sản phẩm đang được kinh doanh với mức giá tốt tại hệ thống Thế Giới Di Động. Khách hàng có thể dễ dàng sở hữu máy thông qua chính sách trả chậm 0% của Thế Giới Di Động, giúp bạn mua sắm thoải mái mà hoàn toàn không lo tài chính.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
