Cận cảnh HONOR 600 mới ra mắt, tiết lộ giá bán

Thiết kế gọn gàng và màn hình sáng rõ

Máy sở hữu màn hình OLED kích thước 6.57 inch cùng phần viền mỏng 0.98 mm. Trải nghiệm hiển thị được đảm bảo nhờ độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 8.000 nits. Công nghệ PWM 3.840 Hz cũng được tích hợp trên màn hình để hỗ trợ bảo vệ mắt khi người dùng sử dụng máy lâu dài.

Hiệu năng ổn định cùng camera sắc nét

Thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, đáp ứng mượt mà các nhu cầu làm việc và giải trí hàng ngày. Chiếc HONOR 600 được trang bị camera chính 200 MP có hỗ trợ chống rung OIS và thuật toán chụp đêm cải tiến. Phía trước máy là camera 50 MP phục vụ tốt các nhu cầu gọi video và tự chụp ảnh.

Pin dung lượng lớn và chính sách ưu đãi

Mẫu điện thoại mang trong mình viên pin silicon-carbon 7.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh 80 W. Về mức giá, HONOR 600 ra mắt tại thị trường Malaysia với giá bán khoảng 17.3 triệu đồng cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB.

