Cận cảnh khách sạn 'không nơi nào tốt hơn để nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng'

Tripadvisor - nền tảng du lịch lớn nhất thế giới với hơn 500 triệu lượt người dùng mỗi tháng đã công bố giải thưởng cao quý nhất trong năm là Travellers' Choice Best of the Best 2023 cho các điểm đến, khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí.

Premier Village Danang Resort - khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của Tập đoàn Sun Group

Trong hạng mục khách sạn năm nay, Việt Nam có duy nhất một đại diện đến từ Đà Nẵng được xướng tên trong top 10 những khách sạn dành cho gia đình thân thiện nhất châu Á là Premier Village Danang Resort - khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của tập đoàn Sun Group, do AccorHotels quản lý vận hành.

Theo thống kê, có chưa đến 1% trong số 8 triệu khách sạn trong danh sách của Tripadvisor được trao giải Best of the Best. Điều này đã thể hiện mức độ xuất sắc cao của giải thưởng trong lĩnh vực khách sạn. Premier Village Danang Resort đã vượt qua hàng loạt những khu nghỉ dưỡng sang trọng khác tại nhiều quốc gia du lịch nổi tiếng thế giới như Ý, Mỹ, Úc, Nhật, Brazil, Mexico... để giữ vị trí thứ 7 trong danh sách.

Để nhận được giải thưởng này, Premier Village Danang Resort không chỉ làm hài lòng hàng triệu khách du lịch trong suốt 12 tháng qua, thể hiện qua số lượng và chất lượng của những đánh giá mà họ để lại trên Tripadvisor, mà còn phải vượt qua được cả những tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt về độ an toàn và tin cậy của nền tảng này.

Premier Village Danang Resort vào top "Khách sạn cho gia đình thân thiện nhất châu Á" của Tripadvisor

"Nói một cách đơn giản, không có nơi nào tốt hơn để ở tại Đà Nẵng" - Tripadvisor mô tả về khu nghỉ dưỡng. Trang du lịch hàng đầu thế giới cũng nhấn mạnh thêm: "Nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp với giá cả phải chăng, thì không đâu khác ngoài Premier Village Danang Resort."

Premier Village Danang Resort dễ dàng chinh phục những vị khách ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Nằm tựa mình bên bờ biển Bắc Mỹ An thơ mộng, trên con đường Võ Nguyên Giáp - tuyến đường đẹp nhất của Đà Nẵng và hướng toàn bộ tầm nhìn thẳng ra bãi biển Non Nước, Premier Village Danang Resort dễ dàng chinh phục những vị khách ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp như chốn thiên đường giữa hạ giới. Resort này được xem như "cửa ngõ giải trí nghỉ dưỡng" bởi với lợi thế vị trí ngay trung tâm thành phố sông Hàn, từ đây, du khách dễ dàng di chuyển tới những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất như bán đảo Sơn Trà, Sun World Ba Na Hills, Hội An, Huế…

Lối thiết kế vườn nối vườn cùng gam màu trắng trang nhã chủ đạo của các villa

Khu nghỉ dưỡng bao gồm 118 căn biệt thự sân vườn biệt lập với 3 - 4 phòng ngủ, phù hợp không gian sinh hoạt cho các gia đình nhiều thế hệ. Mỗi căn biệt thự đều có các phòng ngủ rộng với tầm nhìn hướng biển hoặc hướng vườn, nhà bếp, phòng tiếp khách, ban công, bể bơi riêng mang nội thất cao cấp. Lối thiết kế vườn nối vườn cùng gam màu trắng trang nhã chủ đạo của các villa tạo nên nét tinh tế và cuốn hút riêng cho khu nghỉ dưỡng.

Là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho kỳ nghỉ với gia đình nên bên cạnh việc sở hữu vị trí tuyệt đẹp cùng không gian xanh thiết kế thoáng đãng, Premier Village Danang Resort còn luôn đem đến tất cả những tiện ích đẳng cấp và phù hợp để nâng niu và phục vụ từng nhu cầu nhỏ nhất của các gia đình nhiều thế hệ.

Premier Village Danang Resort là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho kỳ nghỉ bên gia đình

Tại đây, các thành viên trong gia đình sẽ được tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy bên nhau sau những ngày học tập và làm việc để buông xả những mệt mỏi, trong bữa tiệc ấm áp ngay tại chính khuôn viên, sân vườn biệt thự của mình hay trong chuỗi nhà hàng đẳng cấp quốc tế như Cá Chuồn Cồ, Lemon Grass… mang đầy đủ hương vị từ địa phương đến Á, Âu; hoặc cùng nhau đạp xe chạy dọc những con đường xanh mướt bóng cây, để thấy bình yên giữa những thanh âm êm đềm của sóng và gió biển.

Đặc biệt, Premier Village Danang Resort còn cung cấp dịch vụ bảo mẫu tại các các câu lạc bộ trẻ em, để các bé có thể thỏa sức vui chơi, khám phá dưới sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và để cha mẹ được thảnh thơi tận hưởng trọn vẹn không gian và thời gian của kỳ nghỉ dưỡng.

Premier Village Danang Resort phục vụ từng nhu cầu nhỏ nhất của các gia đình nhiều thế hệ

Đây không phải lần đầu tiên Premier Village Danang Resort được vinh danh và trao tặng những giải thưởng danh giá. Năm 2019, cũng trong khuôn khổ giải thưởng Travellers' Choice Award, khu nghỉ dưỡng này đã mang về nhiều giải quan trọng như "Top 25 khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình tốt nhất thế giới 2019" (hạng 2), "Top 25 khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á dành cho gia đình 2019" (hạng 1). World Luxury Hotel Awards trong 4 năm liên tiếp (2018 - 2021) cũng đã bình chọn đây là "Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng nhất thế giới dành cho gia đình"...