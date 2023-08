Cận cảnh khu đất sắp xây công viên 71 tỉ đồng cạnh đền thờ Thoại Ngọc Hầu

Danh nhân Thoại Ngọc Hầu, tên thật là Nguyễn Văn Thoại, sinh ngày 26.11 năm Tân Tỵ (1761) tại làng An Hải, tổng An Lưu Hạ, H.Diên Phước, phủ Điện Bàn, dinh Quảng Nam (nay là P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Ông mất ngày 6.6 năm Kỷ Sửu (1829) tại Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Ông là bậc công thần triều Nguyễn, từng giữ những chức vụ: Khâm sai thống binh cai cơ, Trấn thủ Định Tường, Trấn thủ Vĩnh Thanh, An thủ Châu Đốc đồn kiêm Quản quân vụ Hà Tiên...

Ông đã có công lớn trong công việc khai hoang lập ấp ở vùng Tây Nam bộ và đào các kênh Đông Xuyên, Vĩnh Tế. Ông cũng đã góp công xây dựng, tôn tạo các đình và nhà thờ tiền hiền làng An Hải, chùa An Phước.

Sau khi mất, Thoại Ngọc Hầu được vua Minh Mạng truy phong Tráng Võ tướng quân, Trụ quốc Đô thống; các vua Khải Định và Bảo Đại đều phong Bảo Trung hưng tôn thần. Để tỏ lòng tri ân công lao, sự nghiệp của ông, chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng lập bia để đời sau ghi nhớ vào tháng 3.2009.