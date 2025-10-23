Cận cảnh khu tưởng niệm nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn hơn 11 tỉ đồng

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo quốc phòng Việt Nam (25.10.1945 - 25.10.2025) và thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030), sáng 23.10 tại xã Tân Nhựt, TP.HCM, Tổng cục II - Bộ Quốc phòng và Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành nhà tưởng niệm thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn.

Tham dự có Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng Nguyễn Văn Nên, trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II, đại diện lãnh đạo TP.HCM cùng đồng đội và gia đình nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn.

Nhà tưởng niệm thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn rợp mát bóng cây xanh Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhà tưởng niệm nằm trong khuôn viên Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 ở xã Tân Nhựt, TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Khuôn viên nhà tưởng niệm nhìn từ xa Ảnh: QUỲNH TRÂN

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 11 tỉ đồng Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đại tá tình báo, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu (biệt danh: Tư Cang, giữa) được đồng đội đưa đến dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm của Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ông Phạm Xuân Hoàng Ân - con trai nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn - nhiều lần nghẹn ngào xúc động khi chia sẻ về người cha kính yêu của mình Ảnh: QUỲNH TRÂN

Báo cáo về kết quả đầu tư và quy mô công trình nhà tưởng niệm tại lễ khánh thành, đại tá Nguyễn Pha Nam - Phó cục trưởng Cục 12, Tổng cục II - cho biết: "Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, nhằm tôn vinh những đóng góp, công lao của thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn nói riêng, ngành tình báo quốc phòng Việt Nam nói chung đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, là nơi sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng; kịp thời động viên cán bộ, nhân viên và các chiến sĩ tình báo. Sau 6 tháng hoàn thiện các thủ tục đầu tư và thi công, công trình hoàn thành có tổng mức đầu tư 11 tỉ 382 triệu đồng, do Vietinbank tài trợ".

Nhà tưởng niệm nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn bao gồm hạng mục chính là Nhà tưởng niệm 1 tầng cùng các công trình phụ trợ: sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan. Không gian trung tâm trưng bày các chiến công của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cuộc đời hoạt động của thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn.

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng - ông Nguyễn Văn Nên (thứ 3 từ trái sang) và trung tướng Nguyễn Đức Lợi (giữa), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II cùng đại biểu khách mời thực hiện nghi thức khánh thành Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các tướng lĩnh quân đội... Ảnh: QUỲNH TRÂN

... và Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt tham quan nhà tưởng niệm thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn Ảnh: QUỲNH TRÂN

Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Đức Lợi khẳng định: "Trong suốt 80 năm qua, được Đảng, Bác Hồ, quân đội trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện; được các ban, bộ, ngành và địa phương tận tình giúp đỡ và nhân dân cả nước che chở, đùm bọc, tình báo quốc phòng trưởng thành và lớn mạnh không ngừng, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả".

Theo trung tướng Nguyễn Đức Lợi: "Trong những chiến công thầm lặng mà rất đỗi tự hào đó, thế hệ tình báo quốc phòng hôm nay không bao giờ quên tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn - người cán bộ tình báo mà nhân dân ta tôn vinh là 'nhà tình báo huyền thoại', còn bên kia chiến tuyến địch cũng phải thừa nhận là một điệp viên hoàn hảo".

Những bức ảnh về tuổi thơ và gia đình nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn Ảnh: QUỲNH TRÂN

Giây phút hạnh phúc của ông bên vợ con và người thân Ảnh: QUỲNH TRÂN

Không gian trung tâm có diện tích 26 m2 trưng bày các chiến công của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhiều tư liệu quý về ngành tình báo quốc phòng và cuộc đời hoạt động của Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn được giới thiệu đến công chúng

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ông Phạm Xuân Hoàng Ân - con trai nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã nhiều lần nghẹn ngào xúc động khi chia sẻ về người cha kính yêu của mình. "23 năm hoạt động trong lòng địch với vỏ bọc là nhà báo, phóng viên của nhiều tạp chí nổi tiếng, cha tôi đã có những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tận tâm tận lực cống hiến vì Tổ quốc, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Cha tôi đã trở thành tấm gương sáng, niềm tự hào, vinh dự cho cả dòng họ và gia đình".

Ông Phạm Xuân Hoàng Ân cũng bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục II, lãnh đạo TP.HCM và đơn vị tài trợ đã hoàn thành công trình nhà tưởng niệm thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn đúng tiến độ và xây dựng hiện đại.

