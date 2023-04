Cận cảnh những công trình kiến trúc Pháp cổ ở Hà Nội vừa được trùng tu

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (gọi tắt là BQL) cho biết, trên địa bàn Q.Hoàn Kiếm có nhiều công trình kiến trúc Pháp đặc trưng.



Hình ảnh trụ sở Công an Q.Hoàn Kiếm chụp trước năm 2019 (bên trái) và sau khi được trùng tu. Dễ dàng nhận thấy, ở phần mái 2 tòa nhà đã được khôi phục lại các ô cửa sổ mái theo phong cách kiến trúc châu Âu đặc trưng như bản thiết kế gốc

Để cụ thể hóa các chương trình hành động do Quận ủy Hoàn Kiếm ban hành, UBND Q.Hoàn Kiếm đã xây dựng kế hoạch, giao BQL tiến hành trùng tu, tôn tạo một số công trình mang giá trị kiến trúc Pháp nhằm cố gắng gìn giữ những dấu ấn lịch sử phát triển đô thị của thủ đô, cải tạo "bộ mặt" đô thị; đồng thời, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, mang lại điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế, du lịch chung của thành phố.

Nguyên tắc thực hiện trùng tu các di sản này là giữ tối đa yếu tố gốc, khôi phục những yếu tố có giá trị đã bị thay đổi, biến mất trên cơ sở khoa học.

Trong thời gian từ năm 2019 cho đến nay, Q.Hoàn Kiếm đã và đang tập trung nguồn lực, kinh phí để trùng tu, tôn tạo các công trình kiến trúc Pháp như: khối nhà chữ V có diện tích 350 m2, thuộc trụ sở Công an Q.Hoàn Kiếm số 2 phố Tràng Thi; trụ sở Công an P.Cửa Đông có diện tích 47 m2, số 18 phố Nguyễn Quang Bích; Trường mầm non 1 - 6 có diện tích khoảng 110 m2, số 23 Nguyễn Quang Bích; biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo...

Diện mạo biệt thự 49 Trần Hưng Đạo sau 1 năm trùng tu NGUYỄN TRƯỜNG

Các công trình này đều mang nét đặc trưng kiến trúc Pháp, đó là được sơn bằng vôi cửa gỗ màu xanh với kiểu dáng kiến trúc khá cầu kỳ, mang tính mỹ thuật cao.

Theo đại diện BQL, việc bảo tồn, tu bổ, xây dựng trụ sở Công an Q.Hoàn Kiếm có 2 chủ đầu tư, trong đó khối nhà chữ V (nằm ở mặt tiền nút giao Tràng Thi - Lê Thái Tổ) do BQL thực hiện; riêng việc xây dựng khối nhà mới bên trong trụ sở do Bộ Công an thực hiện.

"Năm 2019, đơn vị tiến hành khởi công tu bổ dãy nhà chữ V, đến năm 2021 thì hoàn thành. Riêng khối nhà mới đang tiếp tục được Ban Quản lý dự án (Tổng cục Hậu cần, kỹ thuật Bộ Công an) thi công, xây dựng", vị này cho hay.

Đối với trụ sở Công an P.Cửa Đông, hiện trạng năm 2018 - 2019 thể hiện tường của công trình bị bong tróc; lớp vôi quét đã xuống màu, ngấm nước, xâm thực nghiêm trọng; nhiều chi tiết phào bị mờ, mất nét…

"Công trình này mang phong cách kiến trúc được xây dựng khoảng trước năm 1925. Quá trình tu bổ gặp muôn vàn khó khăn, ví dụ như có vị trí tường để quá lâu bị rễ cây phá vỡ kết cấu, khi xử lý rất phức tạp", vị đại diện BQL nói.

Công trình trụ sở Công an Q.Hoàn Kiếm được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 theo phong cách kiến trúc thịnh hành của Pháp những năm thuộc địa ở Đông Dương BQL CUNG CẤP

Sau tôn tạo, trùng tu, trụ sở Công an Q.Hoàn Kiếm vẫn giữ được phong cách kiến trúc xây dựng từ cuối thế kỷ 19 NGUYỄN TRƯỜNG

Dòng chữ "Commissariat de Police" được viết bằng tiếng Pháp (dịch ra nghĩa là Sở Cẩm) trên cổng trụ sở Công an Q.Hoàn Kiếm NGUYỄN TRƯỜNG

Sau 2 năm tu bổ, trụ sở Công an Q.Hoàn Kiếm tạo điểm nhấn đặc trưng cho khu vực nút giao ngã tư Lê Thái Tổ - Bà Triệu - Hàng Khay - Tràng Thi NGUYỄN TRƯỜNG

Trụ sở Công an Q.Hoàn Kiếm vào buổi tối BQL CUNG CẤP

Tại phố Nguyễn Quang Bích, Trường mầm non 1 - 6 đã được UBND Q.Hoàn Kiếm khảo sát, lập phương án và bảo tồn, tôn tạo trên cơ sở nguyên trạng. Việc khởi công và hoàn thiện công tác trùng tu đối với công trình này được thực hiện trong năm 2022 NGUYỄN TRƯỜNG

Trường mầm non 1 - 6 nhìn từ phố Nguyễn Quang Bích NGUYỄN TRƯỜNG