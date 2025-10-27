Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cận cảnh nước lũ cuồn cuộn tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan
Video Thời sự

Cận cảnh nước lũ cuồn cuộn tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan

Lê Hoài Nhân - Huy Đạt
27/10/2025 12:38 GMT+7

Mưa lớn khiến lũ từ đầu nguồn đổ về, tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận xã Khe Tre (TP.Huế) khiến giao thông chia cắt.

Sáng 27.10, lũ lớn từ đầu nguồn đổ về đã tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến tuyến đường này tê liệt.

Vị trí được xác định thuộc Km14 (địa phận xã Khe Tre, TP.Huế). Thời điểm này, nước đang tràn qua tuyến cao tốc dữ dội.

Cận cảnh nước lũ cuồn cuộn tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho hay hiện lực lượng thuộc đơn vị đã có tại Km14 trên cao tốc La Sơn - Túy Loan để điều tiết giao thông. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông ra QL1.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều nơi trên địa bàn các xã miền núi của TP.Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng, gây cô lập. Nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã phải sơ tán hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

