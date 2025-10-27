Cận cảnh nước lũ cuồn cuộn tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan

Sáng 27.10, lũ lớn từ đầu nguồn đổ về đã tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến tuyến đường này tê liệt.



Vị trí được xác định thuộc Km14 (địa phận xã Khe Tre, TP.Huế). Thời điểm này, nước đang tràn qua tuyến cao tốc dữ dội.

Cận cảnh nước lũ cuồn cuộn tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho hay hiện lực lượng thuộc đơn vị đã có tại Km14 trên cao tốc La Sơn - Túy Loan để điều tiết giao thông. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông ra QL1.