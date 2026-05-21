Cận cảnh pha khống chế đối tượng phá rối 'siêu' gay cấn tại sân bay Nội Bài

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài hôm nay (21.5) đã chủ trì tổ chức thành công Buổi Diễn tập khẩn nguy an ninh cấp cơ sở năm 2026 (mật danh CĐ152).
Tình huống giả định được đặt ra là: do ảnh hưởng của thời tiết xấu kéo dài khiến một số chuyến bay bị chậm, hủy chuyến. Lợi dụng, một nhóm đối tượng xấu đã kích động đám đông hành khách tụ tập gây rối, tấn công lực lượng chức năng tại khu vực Sảnh E - Nhà ga hành khách T1 để yêu cầu xông vào khu vực cách ly lên máy bay.
Với sự chuẩn bị công phu, cuộc diễn tập đã thể hiện rõ khả năng phản ứng nhanh và hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng. Ngay khi tình huống giả định xảy ra, các lực lượng đã xử lý một cách dứt khoát: nhanh chóng bao vây, phong tỏa hiện trường, khống chế, bắt giữ các đối tượng cầm đầu kích động, đồng thời tiến hành rà quét bom mìn và bàn giao địa bàn an toàn.
Toàn bộ diễn biến được truyền hình ảnh trực tiếp, giúp công tác chỉ huy và điều hành trở nên trực quan, sinh động.
Cuối cùng, cuộc diễn tập đã kết thúc thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn toàn không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hàng không, phục vụ hành khách.
Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết kết quả này một lần nữa khẳng định năng lực phản ứng nhanh của các lực lượng phối hợp tại cảng, góp phần đảm bảo cửa ngõ hàng không của thủ đô - luôn là điểm đến an toàn - thân thiện - chuyên nghiệp trong lòng hành khách và bạn bè quốc tế .
Dưới đây là hình ảnh diễn biến tình huống khẩn nguy an ninh CĐ152:
