Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cận cảnh pha khống chế đối tượng phá rối 'siêu' gay cấn tại sân bay Nội Bài

Hà Mai
21/05/2026 21:32 GMT+7

Những pha khống chế đối tượng phá rối đầy gay cấn, tình huống rà, gỡ bom mìn 'nghẹt thở' vừa được tái hiện vô cùng chân thực tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài (Hà Nội).

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài hôm nay (21.5) đã chủ trì tổ chức thành công Buổi Diễn tập khẩn nguy an ninh cấp cơ sở năm 2026 (mật danh CĐ152). 

Buổi diễn tập huy động hơn 300 cá nhân cùng 22 phương tiện đến từ các đơn vị chuyên trách

Tình huống giả định được đặt ra là: do ảnh hưởng của thời tiết xấu kéo dài khiến một số chuyến bay bị chậm, hủy chuyến. Lợi dụng, một nhóm đối tượng xấu đã kích động đám đông hành khách tụ tập gây rối, tấn công lực lượng chức năng tại khu vực Sảnh E - Nhà ga hành khách T1 để yêu cầu xông vào khu vực cách ly lên máy bay.

Với sự chuẩn bị công phu, cuộc diễn tập đã thể hiện rõ khả năng phản ứng nhanh và hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng. Ngay khi tình huống giả định xảy ra, các lực lượng đã xử lý một cách dứt khoát: nhanh chóng bao vây, phong tỏa hiện trường, khống chế, bắt giữ các đối tượng cầm đầu kích động, đồng thời tiến hành rà quét bom mìn và bàn giao địa bàn an toàn.

Khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, tại các khu vực quầy thủ tục E12 đến E16 của Hãng hàng không X Airline, xuất hiện tình trạng lộn xộn, một số hành khách chen lấn không chấp hành sự hướng dẫn của nhân viên hãng hàng không. Lực lượng an ninh ngay lập tức xuất hiện duy trì an ninh trật tự

Toàn bộ diễn biến được truyền hình ảnh trực tiếp, giúp công tác chỉ huy và điều hành trở nên trực quan, sinh động.

Cuối cùng, cuộc diễn tập đã kết thúc thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn toàn không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hàng không, phục vụ hành khách.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết kết quả này một lần nữa khẳng định năng lực phản ứng nhanh của các lực lượng phối hợp tại cảng, góp phần đảm bảo cửa ngõ hàng không của thủ đô - luôn là điểm đến an toàn - thân thiện - chuyên nghiệp trong lòng hành khách và bạn bè quốc tế .

Dưới đây là hình ảnh diễn biến tình huống khẩn nguy an ninh CĐ152:

Đông đảo lực lượng chức năng phối hợp trấn áp các đối tượng gây mất an ninh trật tự

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài phát hiện, phối hợp các cơ quan đơn vị tăng cường lực lượng đến hỗ trợ hướng dẫn, duy trì an ninh trật tự đồng thời triển khai lực lượng trinh sát nắm tình hình phát hiện khoảng 10 đối tượng có biểu hiện kích động hành khách gây rối và quay video, livestream phát tán lên mạng xã hội

Lực lượng chức năng khống chế các đối tượng gây rối

Các đối tượng hung hãn đôi co với lực lượng chức năng

Nhiều hành khách tham gia quay hình, chụp ảnh phát tán lên mạng xã hội

Pha khống chế gay cấn giữa lực lượng chức năng và các phần tử gây rối, chống phá

Đối tượng nhanh chóng bị khống chế

Các chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ rà quét bom mìn, kiểm tra an ninh đối với các kiện hành lý, đồ vật khả nghi bị bỏ lại tại hiện trường

Công tác sơ cấp cứu người bị thương được lực lượng y tế khẩn nguy của Cảng HKQT Nội Bài triển khai nhanh chóng

Các lực lượng phối hợp sơ cấp cứu người bị thương tại diễn tập

Lo đường bộ, đường sắt cao tốc sẽ 'hốt hết' khách của sân bay?

32 sân bay trong tương lai sẽ phải cạnh tranh rất lớn với hơn 5.000 km đường bộ cao tốc Bắc - Nam và hơn 1.500 km đường sắt cao tốc.

