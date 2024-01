Cận cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đang bị đề nghị thanh tra ở Hà Nội

Liên quan đến Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội (Ban QLDA) cho biết, do dự án có quy mô lớn với phạm vi công trường thi công tại 7 quận, huyện thuộc Hà Nội là Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và Thanh Trì nên quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.



Khu vực xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất 270.000 m3/ngày đêm trên địa bàn H.Thanh Trì

Trong đó, về tiến độ thi công, dự án đã gặp nhiều vấn đề phát sinh không lường trước dẫn đến chậm trễ kéo dài, đồng thời phát sinh thêm chi phí. Cụ thể, đối với gói thầu số 1 (xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá) và gói thầu số 2 (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính) khi kéo dài thời gian thực hiện đã phát sinh chi phí (chi phí dừng chờ thiết bị, vật tư…).

Đối với gói thầu số 3 (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ) và gói thầu số 4 (xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới) do liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty CP Sông Đà 9 thực hiện, đã phát sinh chi phí phạt chậm hợp đồng. Nguyên nhân do lỗi chậm trễ thi công.

Hiện, tiến độ của gói thầu số 3 chỉ đạt 18% khối lượng thi công ống cống D400, 62,5% thi công hố ga và hơn 76% giếng tách.

Về tiến độ của gói thầu số 4, hiện nhà thầu đang thực hiện thi công tuyến cống (đạt gần 48%), thi công 68/151 hố ga (đạt khoảng 45%), thi công kênh xả đạt 35% và chưa thi công giếng tách. Đối với công tác khoan kích ngầm, hiện thi công được 9/71 giếng thuộc tuyến Vũ Trọng Khánh - Trần Phú (Q.Hà Đông, Hà Nội) đạt 12,6%; chưa khoan kích ngầm.

"Lô cốt" trên đường Nguyễn Xiển (Q.Thanh Xuân) để phục vụ thi công dự án thuộc gói thầu số 3 KHẮC HIẾU

Chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân chính khiến chậm tiến độ là do năng lực, tài chính yếu kém của liên danh nhà thầu. Hiện, UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận việc chấm dứt hợp đồng thi công đối với gói thầu số 3.

Để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án và thuận lợi trong việc chấm dứt, thanh lý hợp đồng, lựa chọn nhà thầu thi công cho gói thầu số 3, Ban QLDA đề nghị Thanh tra TP.Hà Nội sớm vào cuộc thanh tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào những ngày cuối năm 2023, công nhân vẫn xuất hiện tại công trường thi công một số hạng mục của các gói thầu số 1, 2 và 4. Riêng gói thầu số 3, do đã được UBND TP.Hà Nội chấp thuận chấm dứt hợp đồng thi công nên vắng bóng công nhân.

Ngoài ra, để phục vụ thi công, nhiều giếng khoan thuộc dự án liên tiếp lập rào chắn "lô cốt" trên các tuyến đường Nguyễn Xiển, Kim Giang, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Khánh… chiếm gần hết lòng đường, gây ùn tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tham gia giao thông của người dân qua những khu vực này.

Được khởi công tháng 10.2016, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng.

Dự án bao gồm nhà máy xử lý nước thải công suất 270.000 m3/ngày đêm và hệ thống cống thu gom, cống bao, hệ thống cống đấu nối dọc 2 bờ sông Tô Lịch, sông Lừ, Q.Hà Đông và khu đô thị mới, với tổng chiều dài cống các loại khoảng 53 km.

Khu vực thi công gói thầu số 1 (Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá) KHẮC HIẾU

Hiện công tác xây dựng các hạng mục gói thầu số 1 đã cơ bản hoàn thành, đạt 95% khối lượng; đang triển khai hoàn thiện các hạng mục: trạm bơm nước thải đầu vào, bể phản ứng bùn hoạt tính, nhà xử lý bùn, nhà hành chính và điều khiển… KHẮC HIẾU

Gói thầu số 3 (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ) đã bị UBND TP.Hà Nội chấp thuận việc chấm dứt hợp đồng thi công KHẮC HIẾU

Chủ đầu tư cho rằng, liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty CP Sông Đà 9 có năng lực, tài chính yếu kém khiến tiến độ thi công gói thầu số 3 bị ảnh hưởng

Công nhân thi công hố ga thuộc gói thầu số 2 với hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch, đoạn thuộc địa bàn Q.Hoàng Mai (Hà Nội) KHẮC HIẾU

Hiện tiến độ thi công đào mở tuyến cống chính của gói thầu số 2 đã đạt gần 2.100/2.287 m (khoảng 91,5%) KHẮC HIẾU

Việc rào tôn một nửa lòng đường Nguyễn Xiển đã khiến khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm KHẮC HIẾU

Các "lô cốt" bao quanh hệ thống giếng của gói thầu số 4 trên tuyến Vũ Trọng Khánh (Q.Hà Đông) vắng bóng người thi công KHẮC HIẾU