Cận cảnh tên lửa Scud-B, cả Đông Nam Á chỉ Việt Nam sở hữu

Nằm ngay tại cổng ra vào khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (xã Đông Anh, Hà Nội), 2 tổ hợp tên lửa Scud-B (R 17E) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân những ngày qua.

Tổ hợp tên lửa Scud-B được Việt Nam tiếp nhận của Liên Xô từ những năm 80 thế kỷ trước, hiện nay thuộc biên chế của Lữ đoàn Tên lửa 490, Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa, là loại tên lửa đạn đạo hiện đại nhất và tại Đông Nam Á chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu.

Hình ảnh tên lửa nằm trên xe bệ phóng

Trải qua hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Tên lửa 490 đã giữ gìn, khai thác sử dụng có hiệu quả tổ hợp tên lửa Scud-B. Đến nay, tổ hợp tên lửa này vẫn là niềm tự hào của bộ đội pháo binh - tên lửa.

Về các thông số của tổ hợp tên lửa, vị cán bộ tại khu trưng bày cho biết, tổ hợp tên lửa đạn đạo đất đối đất Scud-B có xe bệ phóng và tên lửa cùng nhiều trang bị đảm bảo cho nhiệm vụ phóng tên lửa. Bệ phóng có chiều dài xe cơ sở là 13,36 m, chiều cao ở trạng thái hành quân (tên lửa nằm ngang trên bệ phóng) 3,33 m, chiều cao khi tên lửa ở vị trí sẵn sàng chiến đấu là 13,67 m, chiều rộng 3,05 m; xe bệ phóng nặng 37,4 tấn khi có tên lửa; mã lực 525.

Bệ phóng có các nhiệm vụ như vận chuyển tên lửa ra trận địa phóng; chuyển tên lửa từ trạng thái hành quân sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra tên lửa; phóng tên lửa và thu hồi tên lửa nếu không phóng.

Trong khi đó, đạn tên lửa có chiều dài 11,16 m; nặng 5.860 kg khi nạp đầy đủ nhiên liệu, đường kính 880 mm; đầu đạn tên lửa có khối lượng 987 kg, trong đó có 776 kg thuốc nổ. Đạn tên lửa có thể gây bán kính sát thương 4 - 6 ha, tương đương 40.000 - 60.000 m2.

Cấu tạo của đạn tên lửa gồm 4 khoang chính, trên cùng là khoang đầu đạn, tiếp theo là khoang điều khiển đến khoang nhiên liệu và khoang động cơ. Tên lửa có nhiệm vụ tấn công chiến lược tầm xa, chủ yếu nhằm tiêu diệt sinh lực, sở chỉ huy, căn cứ và các công trình quân sự quan trọng của địch như sân bay, bến cảng...