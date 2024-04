Cận cảnh thi công hầm xuyên núi lớn nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Cũng theo đơn vị thi công, trong giai đoạn 1 của dự án các hầm (hầm 1, hầm 2, hầm 3) trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, được đầu tư hoàn thiện 1 ống với 2 làn xe sẽ tạo thành nút thắt cổ chai. Bên cạnh đó hệ thống giao thông thông minh (ITS) của dự án chưa xác định thời gian triển khai dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì thế, nhà thầu kiến nghị Bộ GTVT đầu tư hoàn thiện 2 ống hầm và lắp đặt hệ thống ITS đồng bộ với công trình hầm