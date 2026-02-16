Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Thượng tá Nguyễn Đình Thắng (bìa trái), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự P.Tây Hồ, cho biết tại điểm vườn hoa Lạc Long Quân sẽ bố trí 700 giàn pháo tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật. Để thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an P.Tây Hồ, lực lượng dân quân tự vệ và dân quân cơ động triển khai lắp đặt pháo hoa tầm cao theo kế hoạch. Toàn bộ quá trình được thực hiện đúng quy trình, tuân thủ nghiêm các yêu cầu an toàn, nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân.