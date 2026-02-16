Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Đình Huy

16/02/2026 06:19 GMT+7

Lực lượng chức năng TP.Hà Nội đang gấp rút triển khai lắp đặt các trận địa pháo hoa để chào mừng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 1.

Để chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày cận tết, lực lượng chức năng TP.Hà Nội đang gấp rút hoàn thành công tác lắp đặt các giàn pháo tại những điểm bắn theo kế hoạch đề ra

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 2.

Tại vườn hoa Lạc Long Quân (P.Tây Hồ), lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thiện việc lắp đặt dàn pháo, cố định khung giá và bố trí trận địa đảm bảo đúng tiến độ

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 3.
Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 4.
Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 5.
Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 6.
Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 7.

Các ống pháo được kiểm tra, lắp đặt kỹ càng trước khi đưa pháo vào ống

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 8.

Thượng tá Nguyễn Đình Thắng (bìa trái), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự P.Tây Hồ, cho biết tại điểm vườn hoa Lạc Long Quân sẽ bố trí 700 giàn pháo tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật. Để thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an P.Tây Hồ, lực lượng dân quân tự vệ và dân quân cơ động triển khai lắp đặt pháo hoa tầm cao theo kế hoạch. Toàn bộ quá trình được thực hiện đúng quy trình, tuân thủ nghiêm các yêu cầu an toàn, nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân.

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 9.

Theo thượng tá Thắng, điểm mới trong dịp này là tại khu vực hồ Tây sẽ trình diễn thêm 30 giàn pháo hoa hỏa thuật. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho màn bắn pháo hoa.

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 10.

Tại khu vực hồ Gươm, công tác lắp đặt cũng đang hoàn tất, lực lượng chức năng lắp tôn để đảm bảo an toàn khi triển khai công tác lắp đặt

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 11.

Tại đây, Hà Nội triển khai 2 trận địa pháo hoa số 1 và số 2, lần lượt đặt đối diện Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội- Ảnh 12.

Theo UBND TP.Hà Nội, tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thủ đô sẽ bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn (34 trận địa). Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa đêm giao thừa kéo dài 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ15 ngày 17.2, tức đêm 29 tết. Tổng kinh phí thực hiện gần 40 tỉ đồng, được bảo đảm từ ngân sách thành phố kết hợp nguồn xã hội hóa.

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
