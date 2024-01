Cận cảnh vết nứt bất thường trên ngọn đồi ở Quảng Nam

Vết nứt bất thường xuất hiện hồi giữa tháng 12.2023 trên ngọn đồi ở TT.Trà My (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) và đang có dấu hiệu nới rộng ra. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tính đến ngày 6.1, vết nứt có tổng chiều dài khoảng 100 m, phần lộ trên mặt bằng Trạm khí tượng Trà My khoảng 50 m, chiều rộng vết nứt khoảng 20 cm, sâu khoảng 2 m.

Hiện vết nứt đang gây nguy cơ sụt lún, sạt lở đất, ảnh hưởng đến sự an toàn của công trình kè sông Trường và cơ sở hạ tầng Trạm khí tượng Trà My.

Trước nguy cơ ngọn đồi sẽ đổ sập lấp một phần kè sông Trường đang được thi công, Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) đã đề nghị đơn vị tư vấn khảo sát bổ sung để đề xuất giải pháp khắc phục.

PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh từ hiện trường:

Hiện nay, quanh khu vực Trạm khí tượng Trà My có 3 vết nứt lớn kéo dài. Vết nứt mới nhất được phát hiện ngày 14.12.2023, hiện đã thay đổi và nới rộng thêm MẠNH CƯỜNG

Vết nứt kéo dài khoảng 100 m MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, cho hay tại khu vực Trạm khí tượng Trà My xuất hiện nhiều vết nứt. Những ngày qua, BQL đã phối hợp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam khảo sát, đo đếm, tìm hiểu nguyên nhân vết nứt mới, xác định khối lượng để tìm giải pháp xử lý MẠNH CƯỜNG

Dự án kè sông Trường có tổng mức đầu tư gần 95 tỉ đồng, trong đó xây mới các đoạn tuyến kè (gần 1,5 km) và sửa chữa, nâng cấp tuyến kè cũ (dài gần 900 m). Với các vết nứt bất thường này, nếu mưa lớn kéo dài, có nguy cơ nửa ngọn đồi sẽ đổ sập xuống, vùi lấp một phần bờ kè MẠNH CƯỜNG

Vết nứt mới có chiều rộng khoảng 20 cm MẠNH CƯỜNG

Trước nguy cơ sạt lở, UBND H.Bắc Trà My đã sơ tán các hộ dân tại khu đồi có Trạm khí tượng Trà My để đảm bảo an toàn MẠNH CƯỜNG

Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục khảo sát địa hình, địa chất, đánh giá nguyên nhân gây ra vết nứt, phạm vi ảnh hưởng nếu xảy ra sạt lở... để đề xuất phương án xử lý khắc phục. Trước mắt, nghiên cứu phương án hạ bớt cốt nền của quả đồi MẠNH CƯỜNG

Hiện nay, tại khu vực Trạm khí tượng Trà My xuất hiện tổng cộng 3 vết nứt lớn, kéo dài MẠNH CƯỜNG

Trạm khí tượng Trà My đang bị đe dọa bởi các vết nứt lớn MẠNH CƯỜNG

Các vết nứt đang có dấu hiệu nới rộng thêm MẠNH CƯỜNG

Vết nứt mới phát hiện sâu khoảng 2 m MẠNH CƯỜNG