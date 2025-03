Cần chấm dứt mở trường lớp không đúng luật

Các trường phổ thông trong trường ĐH có lợi cho giáo dục đại trà ?

Bộ GD-ĐT cũng có quy định được mở các trường lớp chuyên cấp THPT hay trường thực hành sư phạm ở bậc đại học là do nhu cầu và đặc thù riêng trong giai đoạn phát triển nhất định của giáo dục. Quy định này là ngoài phạm vi điều chỉnh của luật Giáo dục, do giáo dục đại học không được tổ chức dạy học các lớp học phổ thông, mà chỉ đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ. Do vậy, một khi xét thực tế thấy không có lợi cho phát triển giáo dục đại trà thì Bộ GD-ĐT vẫn có thể thay đổi, thậm chí bỏ các trường lớp đang thuộc giáo dục phổ thông, nhưng vẫn còn nằm trong giáo dục đại học như hiện nay.