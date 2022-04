Cần chế tài mạnh hơn cho hành vi tung tin thất thiệt

Như Thanh Niên thông tin, mấy ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh về một băng rôn kỷ niệm ngày 30.4 và 1.5 in sai với nội dung “chào mừng ngày giải phóng thủ đô 30.4, ngày quốc tế lao động 1.5” nhằm mục đích “câu view” và tương tác, khiến nhiều người vào bình luận xuyên tạc, gây ảnh hưởng an ninh, trật tự.

Ngày 29.4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang cho biết sự việc xảy ra từ ngày 28.4.2017. Do sai sót trong quá trình in ấn, cửa hàng xăng dầu Đức Thắng (H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã in sai nội dung “chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30.4” thành “chào mừng ngày giải phóng thủ đô 30.4”. Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã làm việc, yêu cầu chủ cửa hàng gỡ bỏ băng rôn ngay trong ngày 28.4.2017.

Hôm 28.4.2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập một người trú tại TP.Bắc Giang (Bắc Giang) và một người ở H.Hiệp Hòa đã có hành vi đăng lại hình ảnh nêu trên để làm rõ mục đích. Qua làm việc, hai công dân thừa nhận đăng tải nhằm “câu view”, tăng tương tác, bình luận… nhưng thiếu cân nhắc. Hiện hai người này đã gỡ bài đăng và cam kết không tái phạm, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đây là hành vi phá hoại

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc, lên án hành vi của hai người này. “Đúng là tay nhanh hơn não. Các anh chỉ biết nghĩ đến lợi ích câu view, câu like trước mắt mà không hề quan tâm đến hậu quả sau này. Và giờ các anh đang phải gánh chịu hậu quả cho việc đăng tin thất thiệt đó. Mạng xã hội là ảo, nhưng pháp luật là có thật”, BĐ Nghĩa Hoàng bức xúc.

Tương tự, BĐ Đỗ Thư viết: “Chỉ vì lợi ích cá nhân, vì câu view, câu like mà bất chấp tất cả, tôi chẳng hiểu các anh đang nghĩ gì. Tung tin, chia sẻ các thông tin thất thiệt làm xã hội bất an. Đây như là hành vi phá hoại. Mong cơ quan chức năng xử lý mạnh tay để làm gương cho những người sau”.

“Tôi thấy việc đăng tải tin giả, tin sai lệch đang xuất hiện ngày càng nhiều và gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. Nếu chỉ phạt hành chính thôi thì e rằng sẽ không đủ sức để răn đe những đối tượng này. Bởi họ đang bất chấp luật pháp để trục lợi cho cá nhân. Cần xử lý mạnh tay hơn”, BĐ Khôi Tuấn đề nghị.





Chế tài chưa đủ răn đe ?

Mới đây, trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho hay thời gian gần đây, vấn đề thông tin thất thiệt được đề cập rất nhiều, từ lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính… và không chỉ trong lĩnh vực chứng khoán mà cả trong xã hội.

“Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng an ninh mạng, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và công an các địa phương tập trung lực lượng để kiểm soát, gọi hỏi, ngăn chặn, răn đe, truy tố với cá nhân tung tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng. Trong đó, có áp dụng từ phạt hành chính đến hình sự, trên phạm vi rộng”, ông Xô nói.

“Có vẻ như mức xử phạt hiện nay cho hành vi tung tin giả, tin thất thiệt chưa đủ sức răn đe dù hậu quả của nó vô cùng lớn. Hằng ngày vẫn còn rất nhiều thông tin như vậy xuất hiện trên không gian mạng. Pháp luật cần có chế tài mạnh hơn cho những hành vi này. Việc xử lý mạnh tay, đến nơi đến chốn, triệt để sẽ giúp làm trong sạch môi trường mạng, thông tin rõ ràng và có trách nhiệm...”, BĐ Kim Anh đề nghị.

Cùng quan điểm, BĐ Lê Hoàng viết: “Ở VN hiện nay có rất nhiều kênh thông tin vu khống, bịa đặt, nhục mạ, đe dọa, tung tin giả... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và cuộc sống người dân, cơ quan nhà nước, thậm chí cả cơ quan điều tra. Mong rằng nhà nước, các cơ quan pháp luật sẽ ra tay trừng trị những kẻ tung tin bịa đặt để xã hội được bình an, lành mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

“Hiện nay rất nhiều YouTuber, Facebooker bất chấp pháp luật để đạt được mục đích kiếm tiền, lợi nhuận. Họ có thể biến không thành có, sẵn sàng lan truyền những thông tin “một nửa sự thật”, cắt ghép nhằm phục vụ cho ý đồ của mình. Thêm vào đó, họ cho rằng trên không gian mạng, có thể “ẩn danh” nên càng lộng hành vì nghĩ nạn nhân, người bị vu cáo, xúc phạm không thể tìm ra tung tích; cơ quan chức năng không thể nào lần ra họ để xác minh, xử lý. Điều nguy hiểm hơn là, ai dám chắc, những YouTuber, Facebooker này không vì động cơ tiền bạc cho ra đời những clip, dòng trạng thái, “thông tin” được người khác “đặt hàng”? Những vấn đề này, luật pháp cần ghi nhận như một sự phát sinh trong bối cảnh mạng xã hội đang ngày càng được nhiều người sử dụng và từ đó, đề ra hành lang pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, cũng như trừng trị những kẻ vi phạm”, BĐ Trung Quang đề nghị.