'Cần có hình thức khen thưởng cao, tương xứng thành tích của đoàn cứu hộ động đất'

Kỳ tích trong cứu hộ thảm họa động đất

Chia sẻ với báo chí sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn - Tổng chỉ huy các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá quá trình cứu hộ, cứu nạn ở Myanmar khó khăn, nguy hiểm hơn nhiều so với tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2.2023.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Công an đón đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tại sân bay Nội Bài ẢNH: ĐÌNH HUY

Đón đoàn cứu hộ Việt Nam trở về từ Myanmar sau thảm họa động đất

Lực lượng cứu hộ làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm hơn như điều kiện nắng nóng, nhiệt độ trên 40 độ C; nhiều thi thể bị vùi lấp dưới đống đổ nát đã phân hủy nên ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe.

Cạnh đó, Myanmar vẫn xảy ra các dư chấn nhỏ, nguy cơ đổ sập luôn hiện hữu; thiếu các thiết bị hạng nặng như máy xúc, máy ủi phục vụ công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, các thành viên trong đoàn đã đào bới bằng những thiết bị thô sơ, bằng tay, để đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ xúc động khi gặp 2 cháu tại sân bay ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tôi nói với người dân Myanmar rằng, chúng tôi xác định tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát như tìm chính người thân, đồng bào của chúng tôi và vì nhân dân Myanmar anh em", ông nói.

Ông Tỵ nhớ lại những ngày cứu trợ động đất ở một bệnh viện tư nhân tại Myanmar, đoàn nhận được thông báo có 17 người mất tích. Sau đó, các quân nhân khắc phục mọi khó khăn, đưa ra cả 17 thi thể. Khi đoàn Việt Nam đưa thi thể cuối cùng ra khỏi bệnh viện, rất nhiều người dân đã bật khóc cảm ơn quân đội Việt Nam bởi trước đó đã có nhiều đoàn đến nhưng không thể đưa nạn nhân ra ngoài.

"Đây có thể là một kỳ tích với thảm họa động đất mà chúng ta đã làm được trước sự khâm phục, trân trọng của lực lượng cứu hộ các nước", thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07), Chỉ huy lực lượng của Bộ Công an, cũng cho biết việc tìm kiếm ở Myanmar khó khăn hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ do ảnh hưởng của chính trị, địa hình phức tạp, thiếu nước, thiếu điện...

Đại tá Nguyễn Minh Khương nhận hoa từ đồng đội ẢNH: ĐÌNH HUY

"Ở Myanmar, các công trình chỉ đa số bị sập ở tầng 1, các tầng trên đè xuống tầng 1 nên để cứu nạn, chúng tôi buộc phải chui vào tòa nhà tiến hành khoan, đục, cắt, moi để đưa người bị nạn ra ngoài", đại tá Khương nói.

Cần có hình thức khen thưởng tương xứng

Cũng tại sân bay Nội Bài, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc mừng những thành tích của cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác đã khắc phục được khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc mừng những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an ẢNH: ĐÌNH HUY

"Ngay sau khi thảm họa động đất xảy ra, với tinh thần khẩn trương, chỉ trong 2 ngày đoàn công tác đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị, quân tư trang, máy móc hỗ trợ hiện đại nhanh chóng lên đường tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar. Hoạt động này đã thể hiện bản lĩnh, tính trách nhiệm của người chiến sĩ công an", thứ trưởng nói.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, chiều 9.4, Bộ Công an sẽ tuyên dương và có hình thức khen thưởng thỏa đáng đối với tập thể, cá nhân trong đoàn cứu hộ. Ông tiết lộ, tất cả các chiến sĩ của Bộ Công an tham gia cứu nạn đã được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định tặng bằng khen.

Các chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tuy nhiên, để cân đối chung, tôi đã báo cáo với Bộ trưởng cần có những hình thức khen cao để tương xứng với thành tích các chiến sĩ của đoàn cứu hộ động đất tại Myanmar đạt được", trung tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Cạnh đó, trung tướng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị C07 xây dựng quy trình tình huống cứu nạn, cứu hộ các tình huống khẩn cấp, chủ động huy động lực lượng, đảm bảo tinh nhuệ; xây dựng quy trình cứu nạn, cứu hộ quốc tế khi được giao nhiệm vụ lực lượng công an có thể triển khai ngay.