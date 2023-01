Căn cứ liên minh do Mỹ dẫn đầu bị UAV tấn công

“Ba máy bay không người lái đã tấn công căn cứ al-Tanf ở Syria”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận vào ngày 20.1, theo Đài Aljazeera. Hai trong số UAV đó đã bị liên minh bắn hạ, nhưng chiếc thứ ba đã đánh trúng khu vực căn cứ, làm bị thương hai chiến binh thuộc phe đối lập ở Syria, theo CENTCOM.

“Các cuộc tấn công kiểu này là không thể chấp nhận được. Họ đặt quân đội của chúng tôi và các đối tác của chúng tôi vào tình thế nguy hiểm và gây nguy hiểm cho cuộc chiến chống IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng)”, phát ngôn viên CENTCOM Joe Buccino nhấn mạnh, nhưng không nêu rõ thủ phạm. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

Các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã được triển khai gần al-Tanf, một khu đồn trú nằm trên đường cao tốc Baghdad-Damascus có tầm quan trọng chiến lược, gần biên giới với Iraq và Jordan.





Iran là một đồng minh quan trọng của chính phủ Syria và liên minh đã phá vỡ các cuộc tấn công tương tự nhắm vào al-Tanf trước đây. Những phần tử thuộc IS có vũ trang cũng đang hoạt động trong khu vực.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thành lập căn cứ al-Tanf vào năm 2016 để huấn luyện các chiến binh Syria cho cuộc chiến chống IS. Hiện có khoảng 900 binh sĩ Mỹ còn đóng ở al-Tanf và các căn cứ khác ở vùng đông bắc Syria do người Kurd kiểm soát, như một phần trong chiến dịch liên tục của liên minh chống lại những thành phần còn lại của IS.