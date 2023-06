'Cần củng cố thế trận lòng dân'

Sáng 20.6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Khẳng định sự cần thiết của luật, đại biểu Nguyễn Thị Xuân (đoàn Đắk Lắk) cho biết, về pháp lý đây không phải lực lượng thành lập mới mà thực chất là sắp xếp, tổ chức lại lực lượng đã có, gồm công an xã bán chuyên trách, dân phòng và bảo vệ dân phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Lắk TRẦN THƯỜNG

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân cũng cho hay, thực tế hiện nay, tất cả vụ việc an ninh trật tự, tranh chấp, khiếu kiện, xung đột đều diễn ra tại địa bàn cơ sở thôn, buôn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư. Lực lượng này sẽ làm cầu nối, cánh tay nối dài cùng lực lượng công an xã chính quy.

Ngoài ra, lực lượng này có sẵn ở trong dân, nắm tình hình, cơ bản được đào tạo huấn luyện, có kiến thức về an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng công an xã bán chuyên trách có nhiều người được đào tạo đến trung cấp công an nhân dân nên có trình độ, khả năng công tác. Đây là lực lượng từ nhân dân mà ra, am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ, chữ viết, nắm tình hình trong dân tốt hơn.

Nữ đại biểu tỉnh Đắk Lắk cũng cho rằng, trong phong trào xây dựng an ninh trật tự ở cơ sở và bảo vệ an ninh Tổ quốc thì chính lực lượng này là hạt nhân, nòng cốt. Cùng với các đoàn thể chính trị xã hội của phụ nữ, thanh niên, nông dân… thì lực lượng này sẽ được tạo điều kiện bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Tuy nhiên, bà Xuân cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, nghiên cứu lại nhiệm vụ của lực lượng này cần phù hợp với trình độ, khả năng. "Đây không phải là lực lượng chính quy, được đào tạo bài bản, nhưng họ cũng được đào tạo một số kiến thức cơ bản về an ninh trật tự. Cho nên tôi cho rằng lực lượng này đáp ứng được yêu cầu là lực lượng tham gia an ninh ở cơ sở", bà Xuân nêu.

Cụ thể, theo bà, dự thảo luật cần thể hiện rõ đây là lực lượng hỗ trợ công an xã chính quy, cũng không phải làm thay, không thể làm trùng lặp các nhiệm vụ của công an xã. Thực tế, công an xã chính quy đã được bố trí 100% địa bàn toàn quốc nhưng số lượng còn khá mỏng, có những xã ở địa bàn Tây Nguyên có 5 cán bộ công an xã nhưng vẫn phải thực hiệm tất cả yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Đây là lý do nếu không có lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ thì công an xã chính quy sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ.

Dẫn câu chuyện thực tế mấy ngày vừa qua rất nóng về tình hình an ninh Tây Nguyên, đại biểu Nguyễn Thị Xuân cho rằng nếu có lực lượng này sẽ là "tai mắt" phát hiện nhóm đối tượng đi mua đồ rằn ri, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.



Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) GIA HÂN

Cũng tán thành sự cần thiết ban hành dự luật, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho rằng tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, tai nạn, tội phạm… tiềm ẩn nguy cơ phức tạp nên các vi phạm cần phải được ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa.

"Như vụ ở Tây Nguyên vừa rồi cho thấy bài học rất đắt, chưa có quy định cụ thể huy động lực lượng kịp thời nên để xảy ra hậu quả đáng tiếc", ông Đồng nêu.

Đại biểu đoàn Quảng Trị cũng góp ý, để công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu quả tốt thì cần có luật, và luật quy định rõ biên chế, ngân sách cho lực lượng này bởi đây là vấn đề khiến nhiều cử tri còn băn khoăn.

Ở khía cạnh ngược lại, đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) đề nghị làm rõ sự cần thiết ban hành luật này. Song ông Vân cũng nhấn mạnh về vai trò quan trọng của nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Sự kiện vừa rồi ở Đắk Lắk, nếu không có sự tham gia của nhân dân làm sao nhanh chóng vây bắt được hàng chục đối tượng như thế", ông Vân nêu và cho rằng cần củng cố thế trận lòng dân chứ không cần củng cố lực lượng khác.