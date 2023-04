Cần đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện lịch sử của đất nước

Ngày 7.4, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4.2023. Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội và trực tuyến đến các tỉnh, thành trong nước.

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tại đầu cầu TP.HCM có ban Giám đốc Công an TP.HCM tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về nội dung 3 dự thảo luật: luật Công an nhân dân (sửa đổi); luật Căn cước công dân (sửa đổi) và luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Trong đó, trung tướng Hùng đặc biệt nhấn mạnh về thủ tục cải cách hành chính trên môi trường mạng, như hồ sơ điện tử đối với hộ chiếu, đây là công việc cần thiết.

Cụ thể, nếu như trước đây khi làm hộ chiếu đối với người chưa đủ tuổi thì phải trích lục bản sao giấy khai sinh, việc này là rất phức tạp. Bây giờ những em bé khi được làm thủ tục khai sinh ở cấp xã, công an sẽ cấp mã số định danh. "Như vậy sẽ không cần phải trích lục giấy khai sinh nữa, tất cả được quản lý trên môi trường mạng", trung tướng Hùng chia sẻ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an TP.HCM NGÂN NGA

Cũng tại hội nghị, ông Đào Trung Chính (Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài Nguyên và Môi trường), thông tin về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo luật này.

Trong đó, đã có hơn 11 triệu lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất…

Ngoài ra, hội nghị cũng nghe thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Bình Ban (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an), báo cáo chuyên đề "75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy".

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước...