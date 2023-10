Cần đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho dân

Như Thanh Niên thông tin, theo báo cáo của Sở TN-MT TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2023, TP.HCM đã cấp 5.480 sổ hồng cho các tổ chức, cá nhân. Như vậy, trong tổng số hơn 81.000 căn nhà chưa được cấp sổ hồng, đến nay toàn thành phố còn khoảng hơn 75.000 căn. Mục tiêu được đề ra trong năm 2023, TP.HCM phải cấp sổ hồng cho 20.300 căn.



Dự án Kingdom 101 đủ điều kiện, người dân đang chờ được cấp sổ hồng ĐÌNH SƠN

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn, Sở TN-MT TP.HCM sẽ thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó có việc phối hợp với Cục Thuế TP.HCM, Chi cục Thuế các quận, huyện và TP.Thủ Đức để tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong phạm vi thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ tài chính của người mua nhà tại các dự án. Ngoài ra, Sở cũng sẽ tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp dự án, chủ đầu tư thực hiện việc thông báo cho người mua nhà nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng...

Đồng thời, Sở TN-MT TP.HCM sẽ vận hành khai thác chính thức kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu địa chính theo Kế hoạch số 5104 năm 2020 của liên sở (dự kiến tháng 10.2023). Thực hiện việc kết nối, tích hợp để vận hành giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu đất đai theo chủ trương của UBND TP.HCM và Sở TN-MT. Nghiên cứu đề xuất kết nối liên thông thuế điện tử và hệ thống nhắn tin tự động cho người nộp thuế; tham mưu trình UBND TP.HCM quyết định điều chỉnh bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai phù hợp với Nghị định số 10 của Chính phủ và Quyết định số 1805 của Bộ TN-MT...

Thiệt thòi nhất vẫn là người dân

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng việc chậm cấp sổ hồng cho người dân khiến quyền lợi của họ rất thiệt thòi. "Nhiều người tích lũy cả chục năm trời mới mua được căn nhà làm nơi an cư lạc nghiệp, vậy mà niềm vui vẫn chưa trọn vẹn. Việc chậm cấp sổ đỏ cho dân vì lý do này hay lý do khác đều làm ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền lợi chính đáng của họ. Các cơ quan chức năng cần xem lại và giải quyết triệt để tình trạng này", BĐ Bảo Phương nêu ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Thu Trang cho rằng: "Đây là câu chuyện cũ nhưng vấn đề mới. 75.000 căn nhà không phải là con số nhỏ. Tình trạng này càng kéo dài thì người thiệt thòi nhất vẫn là người dân. Không ít người dành dụm cả đời chỉ để mua một căn nhà, giờ đây lại phải chật vật trong cảnh chờ đợi được cấp sổ hồng thì tội cho họ quá".

Còn BĐ M.L mong mỏi: "Các cơ quan có thẩm quyền sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm cấp sổ đỏ cho người dân để họ yên tâm an cư và làm việc, chứ cứ kéo dài chỉ khổ dân thôi".

"Hy vọng vướng mắc của người dân sớm được các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ xử lý triệt để. Thời gian chờ đợi sổ đã quá lâu. Người dân vẫn là những người thiệt thòi nhất", BĐ Nguyễn Khoa bày tỏ.

Cần tăng tốc cấp sổ hồng cho dân

Nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan ban ngành cần tìm hướng xử lý, tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ, đảm bảo quyền lợi cho dân. "Những gì thuộc về quyền lợi của người dân cần được ưu tiên. Cá nhân tôi thấy thủ tục cấp sổ hồng của mình còn rườm rà, mang nặng tính thủ tục nên cần xem xét giản lược lại. Đừng để người dân phải sống trong chờ đợi như thế", BĐ Quang Thanh góp ý.

Tương tự, BĐ Dang Anh ý kiến: "75.000 là con số không hề nhỏ, thử hỏi cơ quan chức năng định để tình trạng này kéo dài đến bao giờ. Càng để vụ việc kéo dài thì người dân càng khổ, quyền lợi chính đáng bị ảnh hưởng rất nhiều. Mong cơ quan chức năng đốc thúc giải quyết triệt để tình trạng này để người dân hưởng được niềm vui trọn vẹn sau khi mua nhà".

"Tôi quen biết nhiều người, họ than trời vì có nhà nhưng lại chưa có sổ hồng. Mà tình trạng này càng kéo dài thì họ càng mệt mỏi vì phải chờ đợi, quyền lợi thì bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng cần biết đâu là những việc cần được giải quyết ngay, không thể để quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng như thế này", BĐ Hồng Phúc thẳng thắn.

Sở hữu một tài sản hợp pháp mất gần chục năm, vẫn chưa được, sao lại khó quá vậy. Tư Các cơ quan có thẩm quyền cần quyết liệt tìm giải pháp khắc phục, xử lý hợp tình hợp lý, công bằng cho người dân. Thanh Huyen