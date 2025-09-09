Cần dẹp sạch các TikToker bóp méo nhận thức của trẻ em

Những năm gần đây, số vụ xâm hại trẻ em gia tăng. Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH (trước đây), từ năm 2020 đến tháng 9.2023, cả nước xảy ra 7.883 vụ xâm hại trẻ em (trong đó xâm hại tình dục chiếm trên 80% - có cả trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại). Năm 2024, Bệnh viện Nhi Trung ương đã điều trị cho 66 trẻ bị xâm hại (trong đó 65,1% bị xâm hại thân thể, 28,8% bị xâm hại tình dục).

Từ những nội dung và hình thức giáo dục giới tính rất hay của cha mẹ và cô giáo... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước thực trạng đó, công tác giáo dục phòng, tránh xâm hại cho trẻ em đã được triển khai từ rất sớm. Tại các trường mầm non, giáo viên đã nỗ lực sáng tạo bằng nhiều hình thức khác nhau để truyền tải những bài học về nhận biết và bảo vệ cơ thể không cho người lạ chạm vào. Trong đó, hình thức lồng ghép ca từ và hành động đơn giản, dễ nhớ như "ở đây là vùng không thể chạm vào, không đụng vào, không sờ vào…". Đây là một phương pháp giáo dục trực quan, sinh động và rất hiệu quả, giúp trẻ nhận biết và tự bảo vệ mình trước những hành vi không chuẩn mực.

Thế nhưng, thật đáng buồn, không ít TikToker đã dùng những hình thức giảng dạy nhân văn này để biến thành trào lưu, đăng tải những video có nội dung phản giáo dục, thậm chí là dung tục. Nhiều video sử dụng giai điệu bài hát gốc nhưng lại lồng vào những hình ảnh, động tác, biểu cảm nhạy cảm, mang tính đùa cợt, biến một bài học nghiêm túc thành trò mua vui.

Chúng ta đều biết trẻ nhỏ học hỏi chủ yếu qua việc bắt chước những hành vi và thái độ của người lớn. Khi những nội dung giáo dục được truyền tải qua lăng kính méo mó của các TikToker như nói ở trên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến trẻ em. Trẻ có thể nhận thức sai lệch rằng việc xâm hại là một trò đùa, một hành vi không đáng sợ. Điều này sẽ làm giảm khả năng cảnh giác của trẻ trước những nguy hiểm tiềm ẩn và có thể khiến các em trở thành nạn nhân...

... Các TikToker đã bóp méo sự thật đưa ra các nội dung và hình thức phản cảm nhằm câu like, câu view ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, một số trẻ có thể cảm thấy sợ hãi, bối rối hoặc xấu hổ khi thấy những bài học nghiêm túc bị biến thành trò hề. Điều này có thể gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc, khiến trẻ trở nên tủi hổ, thu mình lại và ảnh hưởng đến sự phát triển cảm xúc lành mạnh.

Mong rằng các nhà sáng tạo nội dung hãy đặt đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Đừng vì mục đích câu view, câu like mà bóp méo hay phản giáo dục, bởi mỗi nội dung được đăng tải đều có thể để lại những tác động tích cực hoặc tiêu cực đến xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Các phụ huynh nên dành thời gian để đồng hành và giải thích cho con hiểu đâu là nội dung tốt, đâu là nội dung xấu trên mạng xã hội. Hướng dẫn con cách nhận biết và tránh xa những video phản cảm, đồng thời trang bị cho con những kiến thức tự bảo vệ bản thân. Các nhà giáo dục hãy kiên trì, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy để bài học trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời tích hợp thêm các buổi học về an toàn mạng, giúp trẻ em trang bị "bộ lọc" thông tin cần thiết.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng cần vào cuộc và có những biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm soát và gỡ bỏ những nội dung độc hại. Các nền tảng mạng xã hội như TikTok cần xây dựng và thực thi những chính sách cộng đồng nghiêm ngặt hơn, đồng thời sử dụng công nghệ để phát hiện và ngăn chặn những video vi phạm.



