Căn hộ 4 hồ bơi trên đại lộ ‘vàng’ Lê Khả Phiêu

Chung cư đầu tiên có 4 hồ bơi

Được biết, đoạn đường này nằm trong kế hoạch đầu tư mở rộng lên 10-12 làn xe với mặt đường rộng 60m.

Nằm trên trục Quốc lộ 1A, tuyến huyết mạch nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long, đoạn đường Lê Khả Phiêu giữ vai trò ‘xương sống’ liên kết nhiều mạch giao thông trọng điểm. Từ đây, cư dân có thể thuận lợi kết nối vào trung tâm qua đại lộ Võ Văn Kiệt, di chuyển về khu Nam qua Đại lộ Nguyễn Văn Linh, hoặc đi thẳng về miền Tây qua cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành từng phần đưa vào khai thác, tuyến đường này càng trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi giao thông đông - tây của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thực tế phát triển đô thị TP.HCM cho thấy, mỗi khi một trục đường lớn được định danh và đồng bộ hạ tầng, diện mạo kinh tế - xã hội khu vực đều thay đổi mạnh mẽ. Đại lộ Phạm Văn Đồng từng tạo sức hút với hàng loạt dự án căn hộ, trở thành nơi an cư của hàng chục nghìn gia đình trẻ. Đại lộ Võ Văn Kiệt sau hơn một thập kỷ khai thác đã hình thành dải đô thị sầm uất kéo dài từ Q.1 đến Q.Bình Tân (cũ). Trong khi đó, đường Nguyễn Văn Linh được xem là ‘cú hích’ đưa Phú Mỹ Hưng trở thành biểu tượng đô thị hiện đại của thành phố. Những ‘tiền lệ vàng’ này đang được nhiều chuyên gia nhắc lại khi nói về tương lai của đường Lê Khả Phiêu.

Nổi bật trên trục mới mang tên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, dự án Destino Centro đang trở thành tâm điểm chú ý, tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh mới (là tỉnh Long An trước đây), dự án do Seaholdings phát triển. Với quy mô hơn 2.000 căn hộ, Destino Centro mang đến một quần thể sống hiện đại với 4 hồ bơi, công viên, phòng gym, trường mầm non và hệ thống thương mại. Vị trí của dự án cho phép cư dân chỉ mất khoảng 25-30 phút để kết nối về trung tâm Q.1 (cũ), đồng thời thuận lợi di chuyển tới các khu công nghiệp và cụm logistics đang phát triển mạnh ở khu vực.

Được biết, dự án vững pháp lý với việc hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất và giấy phép xây dựng, hiện có tiến độ xây dựng nhanh chóng. Đây là yếu tố quan trọng, không chỉ khẳng định thương hiệu của nhà phát triển mà còn tạo dựng niềm tin cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại khu vực. Seaholdings cũng đang giới thiệu tháp thứ 3 Cielo với hơn 400 căn, được nhiều khách hàng quan tâm với mức giá dễ sở hữu, đặc biệt vào thời điểm hiện nay.

Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và sự xuất hiện của những dự án tiên phong như Destino Centro, đường Lê Khả Phiêu được kỳ vọng sẽ trở thành ‘đòn bẩy’ phát triển mới cho toàn bộ cửa ngõ Tây TP.HCM. Và giống như cách đường Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt hay Nguyễn Văn Linh từng viết lại diện mạo đô thị thành phố, tuyến đường mang tên Lê Khả Phiêu hôm nay có thể sẽ là khởi đầu cho một chương mới của khu Tây, nơi giao thoa giữa tiềm năng đô thị và cơ hội đầu tư dài hạn.

Mua nhà sang, ‘rinh’ xe hơi xịn

Với vị trí kết nối đa hướng, cộng hưởng cùng kế hoạch mở rộng cửa ngõ phía Tây, tuyến đường hứa hẹn trở thành động lực thu hút thêm các dự án nhà ở, thương mại và dịch vụ logistics trong thời gian tới, đặc biệt là gia tăng giá trị căn hộ Cielo.

Để tri ân khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người đang tìm kiếm tổ ấm tại khu vực cửa ngõ phía Tây, chủ đầu tư Seaholdings đã tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 9 chiết khấu đến 11%. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một căn hộ tại dự án Destino Centro với mức giá hấp dẫn cùng nhiều chính sách thanh toán linh hoạt.

Dự án căn hộ Destino Centro do Seaholdings phát triển nằm trên mặt tiền Quốc lộ 1A nối dài đường Lê Khả Phiêu

Đặc biệt, nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, tất cả những người đặt mua căn hộ sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng xe hơi giá trị. Giải thưởng lớn là một chiếc xe Madaz 3 và hàng loạt phần quà giá trị khác, một món quà ý nghĩa không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc đồng hành và mang đến những giá trị tốt nhất cho cộng đồng cư dân.

Cơ hội trúng căn hộ

Không dừng lại ở đó, khi dự án đạt mốc 1.800 sản phẩm giao dịch thành công, toàn bộ khách hàng sẽ được tham gia chương trình Bốc thăm đặc biệt với giải thưởng: 01 căn hộ tại Tháp T2B - Destino Centro Thời gian áp dụng: Từ thời điểm chính thức triển khai giao dịch căn hộ đến dự án xác lập đủ 1.800 sản phẩm.

Chương trình khuyến mãi tháng 9 những sự kiện bốc thăm trúng xe và bốc thăm trúng nhà được xem là một ‘cú hích’ mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư. Điều này không chỉ khẳng định sức hút của dự án mà còn cho thấy tiềm năng phát triển bền vững của khu vực, nơi hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện, hứa hẹn một cuộc sống hiện đại và thịnh vượng.



