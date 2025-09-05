Căn hộ đa chức năng Business Suite: Làn sóng đầu tư mới tại trung tâm Hà Nội

Hà Nội - Điểm đến hút khách, cơ hội tối ưu dòng tiền

Trong dịp Lễ Quốc khánh (2.9) vừa qua, Hà Nội ghi nhận hơn 2 triệu lượt khách đến thăm chỉ trong bốn ngày, tăng gấp ba so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thành phố đón khoảng 80.000 khách quốc tế, đồng thời nguồn doanh thu du lịch đạt kỷ lục gần 4,5 nghìn tỉ đồng, tăng khoảng 80% so với 2024.

Những con số không chỉ chứng tỏ tiềm năng du lịch mạnh mẽ của Thủ đô, mà còn là cơ hội vàng cho nhóm nhà đầu tư tìm kiếm các sản phẩm cho thuê linh hoạt.

Lượng khách đến Hà Nội ngày càng tăng, thúc đẩy nhu cầu lưu trú

Theo ghi nhận, dịp lễ 2.9 vừa qua, công suất phòng khách sạn trung tâm Hà Nội đạt trên 80 - 100%, kéo theo mức giá thuê ngắn hạn tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Nhiều nhà đầu tư đã có dịp khai thác tối đa công suất khi tạm dừng các hợp đồng cho thuê dài hạn để chuyển sang đón khách thuê ngắn ngày.

Anh Hùng (35 tuổi, nhà đầu tư tự do) đầu tư một căn hộ khai thác cho thuê tại khu vực nội đô cho biết: Bình thường, anh cho chuyên gia thuê dài hạn với mức 18 - 20 triệu/tháng. Tuy nhiên, vào các dịp cao điểm, anh chuyển sang cho thuê ngắn ngày qua nền tảng OTA. Năm nay, ước tính chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ, căn hộ của anh đạt công suất 100%, thu về gần 20 triệu đồng (tương đương gần một tháng cho thuê dài hạn chỉ trong vài ngày).

Trong khi nhiều mô hình truyền thống thường "đóng băng" dòng tiền trong kỳ nghỉ dài ngày do chủ nhà về quê hoặc để trống, thì Business Suite lại khai thác tối đa công suất, giúp mang về lợi nhuận vượt xa mức cho thuê dài hạn. Điều này chứng minh, với sự linh hoạt của mô hình Business Suite, nhà đầu tư có thể tối ưu lợi nhuận kép: duy trì hợp đồng thuê dài hạn ổn định và khai thác ngắn hạn "siêu lợi nhuận" vào thời điểm vàng.

Cũng vì lý do trên, Business Suite hay các mô hình tương tự đang ngày càng phổ biến ở các đô thị trung tâm trên thế giới. Tại Singapore, Hong Kong, Tokyo hay Bangkok, bất động sản luôn ở trong tình trạng khan hiếm và đắt đỏ do quỹ đất giới hạn, trong khi lại là nơi tập trung kinh tế sôi động, du lịch phát triển và cộng đồng chuyên gia quốc tế đông đảo. Từ nhu cầu thực tế đó, những mô hình bất động sản linh hoạt như Business Suite cho phép nhà đầu tư vừa khai thác lưu trú, vừa cho thuê dài hạn xen lẫn ngắn hạn, tối ưu hiệu quả sử dụng và sinh lời.

Thị trường Hà Nội cũng đang có những dấu hiệu rõ rệt cho xu hướng này với nhiều điểm tương đồng về sự phát triển của đô thị trung tâm kinh tế - xã hội. Đặc biệt sức hút của các hoạt động văn hóa, giải trí của Thủ đô ngày càng phổ biến như các sự kiện văn hóa, hoạt động lễ hội, hội nghị... đẩy nhu cầu lưu trú ngắn và dài hạn tăng cao.

Dự án Business Suite tại lõi trung tâm Hà Nội với ưu đãi đặc biệt mừng Đại lễ

Tọa lạc tại 90 đường Láng, khu vực giao điểm của 3 "siêu phường" trung tâm thủ đô (cũng thuộc 3 quận hành chính trước đây), The Ninety Complex không chỉ tiên phong áp dụng mô hình Business Suite tại Hà Nội mà còn kiến tạo chuẩn sống xanh, thông minh với loạt tiện ích 5 sao. Dự án đã sẵn sàng bàn giao cùng chính sách ưu đãi đặc biệt, giúp nhà đầu tư dễ dàng khai thác dòng tiền ngay từ sớm nhờ mô hình Business Suite đáp ứng đa chức năng sống, cho thuê, đầu tư...

The Ninety Complex tại 90 đường Láng được trang bị loạt tiện ích cao cấp

Dự án sở hữu loạt tiện ích nổi bật: kính Low-E 3 lớp chắn tia UV, đón sáng tự nhiên; máy lọc nước ion kiềm; bể bơi bốn mùa, bể sục, khu vực thể thao trong nhà với hệ thống gym – yoga hiện đại; sky garden xanh mát trên tầng không. Hệ thống camera an ninh, bãi đỗ xe thông minh, bộ điều khiển smart living tích hợp qua điện thoại cá nhân theo nhu cầu sử dụng của gia chủ, tăng cường bảo an… Tất cả các tiện ích giúp chủ nhân an tâm tận hưởng cuộc sống tiện nghi, đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao của nhóm người trẻ hiện đại, chuyên gia quốc tế, khách lưu trú cao cấp hay các start up năng động.

Chính sự kết hợp giữa tiện nghi chuẩn 5 sao, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp do CBRE_đơn vị quốc tế vận hành và khả năng sinh lời linh hoạt đã giúp The Ninety Complex trở thành tâm điểm chú ý.

Thời điểm này, The Ninety Complex đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bởi dự án đã sẵn sàng để bàn giao ngay trong tháng 9, giúp nhà đầu tư có thể thu lời ngay kèm chính sách ưu đãi Đại lễ hấp dẫn chỉ kéo dài đến 10.9.2025.

Theo đó, với thiết kế ưu việt, tối ưu diện tích và công năng, các căn studio hiện được đánh giá là dễ vận hành khai thác, đang là nhóm sản phẩm được nhà đầu tư săn đón. Khi lựa chọn căn studio dịp này, khách hàng sẽ được hỗ trợ khai thác kinh doanh cho thuê với mức 10 triệu đồng/tháng trong 12 tháng. Do đó, nhà đầu tư có cơ hội nhận được cùng lúc 2 dòng tiền khi khai thác cho thuê ngay từ khi nhận bàn giao; được miễn phí quản lý tới 24 tháng; được tặng gói nội thất lên tới 80 triệu đồng; được tặng ngay 02 chỉ vàng Thần tài thay cho lời chúc "Khai lộc vàng, tân gia may mắn" từ chủ đầu tư.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng hợp tác với đối tác ngân hàng đưa ra chính sách cho vay tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% lên tới 21 tháng. Như vậy, khách hàng chỉ cần đầu tư từ 1,2 tỉ cho căn studio có diện tích từ 32 - 38 m2 và nhận ngay gói quà tặng trị giá 200 triệu đồng. Nếu chọn thanh toán sớm, khách hàng được nhận quà kèm chiết khấu khủng tới 400 triệu đồng.

Trong bối cảnh bất động sản ngay lõi trung tâm Hà Nội ngày càng khan hiếm, mô hình Business Suite đã hoàn thiện, sản phẩm hiện hữu và sẵn sàng bàn giao không chỉ mang đến sự linh hoạt trong sử dụng mà còn mở ra cơ hội đầu tư an toàn, tối ưu dòng tiền, đón đầu xu hướng quốc tế. Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư tìm lời giải cho bài toán tìm kiếm một sản phẩm nội đô giá trị bền vững, đa năng sống - làm việc - đầu tư sinh lời.