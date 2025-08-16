Căn hộ hàng hiếm khu Đông TP.HCM, chỉ từ 1,4 tỉ đồng

Trong đó, SkyZen - phân khu cao cấp nhất của Picity Sky Park nổi lên như "hàng hiếm" khi sở hữu vị trí đắc địa, tiện ích chuẩn quốc tế, mức giá "vừa túi tiền" - chỉ từ 1,4 tỉ đồng cho căn hộ officetel hoặc studio.

Sức bật mạnh mẽ sau sáp nhập

Theo thống kê, nguồn cung căn hộ TP.HCM trong ba quý đầu năm 2025 tuy chưa bùng nổ nhưng ghi nhận sức bật rõ rệt, nhất là tại các khu vực được hưởng lợi từ hạ tầng và quy hoạch mới.

Quý 2/2025, giá sơ cấp căn hộ tại TP.HCM đạt trung bình khoảng 82 triệu đồng/m², tăng 7% so với quý trước và 29% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức giá kỷ lục, phản ánh sự khan hiếm nguồn cung ở các quận trung tâm.

Trong khi đó, các thành phố vệ tinh như Dĩ An, Thuận An (Bình Dương cũ) - nay đã trở thành một phần của TP.HCM mở rộng cũng tăng tốc khi ghi nhận nguồn cung lớn. Giá bán trung bình tại Dĩ An hiện khoảng 40-50 triệu đồng/m², nhiều dự án cao cấp tiệm cận hoặc vượt mốc 55 triệu đồng/m².

Diễn biến này cho thấy, sau sáp nhập, khoảng cách giá giữa khu trung tâm và khu vệ tinh đang thu hẹp nhanh. Người mua có xu hướng tìm kiếm những dự án gần trung tâm, kết nối tốt để vừa đảm bảo chất lượng sống, vừa nắm bắt tiềm năng tăng giá.

Khan hiếm sản phẩm "vừa túi tiền"

Với mức giá trung bình ở khu vực lõi TP.HCM đã vượt ngưỡng 80 triệu đồng/m², một căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 70 m² dễ dàng chạm mốc 5,5-6 tỉ đồng; vượt quá khả năng chi trả của đa số gia đình trẻ. Ở các khu vệ tinh, dù giá còn "mềm" hơn nhưng xu hướng tăng 7-10% mỗi năm khiến các dự án mới khởi điểm từ 40-50 triệu đồng/m².

Để giải quyết bài toán về nhu cầu sở hữu một căn hộ cao cấp nhưng vẫn "vừa túi tiền", SkyZen mang đến giải pháp thiết kế không gian thông minh, với các căn hộ officetel và studio chỉ có mức giá từ 1,4 tỉ đồng - mức giá hiếm thấy cho một dự án sở hữu tiện ích cao cấp và vị trí đắc địa tương tự tại TP.HCM.

SkyZen tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, tiếp giáp đại lộ Phạm Văn Đồng - tuyến đường huyết mạch nối trực tiếp đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trung tâm TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ. Từ SkyZen, cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực trung tâm hành chính, khu công nghiệp và tiện ích hiện hữu chỉ trong 10-20 phút, đồng thời hưởng trọn lợi thế hạ tầng và quy hoạch của TP.HCM mở rộng.

SkyZen không chỉ gây ấn tượng bởi vị trí mà còn bởi chất lượng đầu tư. Là phân khu cao cấp nhất của đô thị số Picity Sky Park, SkyZen ghi dấu ấn với hệ tiện ích hàng đầu khu vực khi sở hữu 65 tiện ích chuẩn resort 5 sao, dành riêng cho 650 căn hộ.

Tại tầng 5, cư dân được tận hưởng tổ hợp giải trí - thể thao - làm việc hiện đại: phòng golf 3D, studio livestream, phòng karaoke, co-working space, phòng tập Technogym, yoga - pilates, sauna và khu vui chơi tương tác công nghệ cho trẻ em.

Trên đỉnh tòa nhà ở độ cao 140 m là hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng, sky lounge, khu BBQ, rạp chiếu phim ngoài trời và vườn ngắm sao - những trải nghiệm mà ngay cả nhiều dự án cao cấp ở trung tâm cũng không có được.

SkyZen còn tiên phong tích hợp công nghệ AI & IoT vào vận hành, bàn giao hệ thống smarthome và thiết bị nội thất từ các thương hiệu toàn cầu như Bosch, Hafele, LG, TOTO…

Đây là sự kết hợp giữa tiện nghi thông minh và phong cách sống cân bằng - xu hướng bất động sản sức khỏe đang thịnh hành toàn cầu.

Theo kịch bản thị trường, giá căn hộ tại Dĩ An - Thuận An có thể tăng 5-10%/năm cho dự án pháp lý tốt, tiện ích đầy đủ. Với vị trí trung tâm mới của TP.HCM, SkyZen có nhiều yếu tố để đạt hoặc vượt mức tăng trưởng này, đặc biệt khi dự án hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ tiện ích cao cấp.

SkyZen hội tụ đủ ba yếu tố "vị trí - tiện ích - giá trị" để trở thành hàng hiếm của thị trường khu Đông TP.HCM. Trong khi giá trung bình ở trung tâm đã vượt 80 triệu đồng/m², khu vệ tinh đạt 40-50 triệu đồng/m², thì mức 1,4 tỉ đồng cho một căn hộ SkyZen thật sự là "điểm vào" lý tưởng. Đây là thời điểm vàng để quyết định, trước khi giá trị của dự án và khu vực tiếp tục tăng tốc trong chu kỳ phục hồi mới.