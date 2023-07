Căn hộ kiểu mẫu tại Dĩ An mang tới cơ hội sở hữu nhà cho nhiều người

Mảnh đất tiềm năng phía Đông Nam tỉnh Bình Dương

TP.Dĩ An nằm ở khu vực trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh với TP.Thuận An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và TP.Thủ Đức (TP.HCM).

TP.Dĩ An có vị trí thuận lợi tại giao điểm các trục hành lang kinh tế quan trọng như: hành lang kinh tế động lực Bắc - Nam (gắn với Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam); hành lang kinh tế động lực Đông Tây kết nối cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Quốc lộ 22; đường vành đai qua TP.HCM đến nhóm cảng hàng hóa đường thủy Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, TP.Dĩ An được công nhận là đô thị loại III vào tháng 3 năm 2017 và được công nhận là thành phố vào tháng 1 năm 2020.

Mới đây nhất vào ngày 27.03.2023, Phó thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 296/QĐ-TTg công nhận TP.Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương bởi những năm qua TP.Dĩ An đã đạt được những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; nền kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao. Căn cứ theo các tiêu chuẩn của các tiêu chí được quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Dĩ An đạt 5/5 tiêu chí, tổng số điểm đạt 91,22/100 điểm. Do đó, đô thị Dĩ An, tỉnh Bình Dương đủ điều kiện cần thiết để xét, công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II.

Một góc Dĩ An Ảnh: Quốc Chiến

Xuất hiện căn hộ kiểu mẫu mới tại vị trí đẹp nhất của Dĩ An

Tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, nơi kết nối trực tiếp với quốc lộ 1A và đại lộ Phạm Văn Đồng, dự án Bcons Polaris (dự án đầu tư xây dựng chung cư Lê Trọng Tấn) ra mắt thị trường với mong muốn kiến tạo nên cộng đồng tri thức, trẻ trung cũng như hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho nhiều người dân.

Đây là dự án thứ 11 của Tập đoàn Bcons, một chủ đầu tư uy tín tại thị trường Bình Dương với hàng loạt các dự án bất động sản đã hoàn thiện và bàn giao như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green View...

Hiện tại, dự án đang được đông đảo nhà đầu tư bất động sản và khách hàng có nhu cầu ở thực quan tâm bởi những lợi thế mà dự án này mang lại. Cư dân tại đây không chỉ dễ dàng di chuyển tới các trung tâm đô thị bậc nhất phía Nam như TP.Thủ Đức, TP.HCM chỉ với 20 phút mà trong bán kính 5 phút di chuyển, các trụ cột tiện ích cơ bản đều đã hiện hữu như Chợ Việt Lập, cụm trường từ mầm non đến Cấp 1, 2 và 3 tại phường An Bình và Bệnh viện Thủ Đức, trung tâm thương mại. Từ đó cho thấy dự án sở hữu vị trí trọng điểm, nơi có nhịp sống đô thị tốt bậc nhất của TP.Dĩ An, và là nơi "cửa ngõ" kết nối với những thành phố lớn. Hơn nữa, nội khu dự án còn trang bị đầy đủ các tiện ích để phục vụ cư dân như khuôn viên cây xanh xung quanh tạo nên một không gian yên bình và tĩnh lặng, hồ bơi tuyệt đẹp mời gọi cư dân thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Khu vực nhà trẻ chăm sóc trẻ em chuyên nghiệp đảm bảo sự phát triển của tuổi thơ con trẻ. Khu vực sinh hoạt cộng đồng sôi động thúc đẩy sự giao tiếp và gắn kết cộng đồng. Ngoài ra, các cửa hàng tiện lợi tại tầng trệt đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu hàng ngày của cư dân. Dịch vụ quản lý chuyên nghiệp hoạt động 24/7 đảm bảo mọi yêu cầu của cư dân được đáp ứng tận tâm và hiệu quả.

Khách hàng tham quan nhà mẫu tại dự án Ảnh: Bcons

Không gian bên trong căn hộ tại Bcons Polaris

Tại Bcons Polaris, "chốn an cư" của cư dân được chủ đầu tư chú trọng trong khâu thiết kế, căn hộ Bcons Polaris mang đến một không gian sống tinh tế với thiết kế độc đáo. Đa dạng diện tích căn hộ 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ tạo nên sự lựa chọn đa dạng cho cư dân. Điều đặc biệt là tất cả các căn hộ đều có logia, vuông vức và được thiết kế tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên, tạo nên không gian rực rỡ và thoáng đãng.

Không gian bên trong căn hộ tại Bcons Polaris

Hiện tại với mức giá dự kiến chỉ từ 1,6 tỉ VNĐ, người dân đã có thể sở hữu cho mình và gia đình nơi để an cư và lạc nghiệp cùng với tất cả những đặc quyền mà Bcons Polaris mang lại.