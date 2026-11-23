Định vị giá trị căn hộ trực diện vịnh biển

80 triệu đồng/m² đã bao gồm VAT là mức giá bán dự kiến của Grand Marina Da Nang. Giá trị tích hợp trong sản phẩm là vị trí trực diện vịnh Đà Nẵng, quyền sở hữu lâu dài và tiêu chuẩn bàn giao nội thất liền tường cao cấp. Đây là những yếu tố cần được đặt trong cùng một phép tính để nhìn nhận đầy đủ ngân sách và giá trị mà khách hàng thực sự nhận được.

Tại Grand Marina Da Nang, nội thất liền tường được hoàn thiện đồng bộ với kiến trúc, hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng. Chủ nhân có thể đón nhận không gian sống chỉn chu ngay từ ngày bàn giao, dành sự chăm chút cho dấu ấn cá nhân, khác với các sản phẩm chỉ hoàn thiện cơ bản. Qua đó, vừa tối ưu thời gian, vừa chủ động ngân sách sở hữu.

Giá bán dự kiến căn hộ cao cấp Grand Marina Da Nang

Chính sách thanh toán linh hoạt giúp khách hàng chủ động hơn về dòng tiền. Chỉ với 15% vốn ban đầu khi ký HĐMB, phần còn lại được phân bổ thành 15 đợt thanh toán đến tháng 5.2029, giảm áp lực tài chính và tạo thêm dư địa cho kế hoạch đầu tư dài hạn.

Grand Marina: Biểu tượng căn hộ vịnh biển giữa trung tâm tài chính thương mại quốc tế

Lợi thế đắc địa Grand Marina là vị trí trực diện biển, đây là giá trị gắn liền với quỹ đất và không thể tái tạo. Tại Grand Marina, lợi thế này được thể hiện qua tầm nhìn trực diện vịnh Đà Nẵng cùng không gian cảnh quan sông, núi, biển, thành phố. Đây cũng là yếu tố tạo nên dấu ấn riêng và sức hấp dẫn của một tài sản ven vịnh.

Chính vì vậy, 80 triệu đồng/m² không chỉ là chi phí cho một diện tích căn hộ, mà là mức đầu tư cho một tổ hợp giá trị gồm vị trí độc bản, sở hữu lâu dài và tiêu chuẩn bàn giao cao cấp.

Đặc quyền sống trong hệ sinh thái dành riêng cho giới tinh hoa

Tại Grand Marina Da Nang, nhịp sống mỗi ngày được mở ra với những trải nghiệm thư thái và tiện nghi. Đó là buổi sáng bắt đầu bằng những vòng bơi tại hồ bơi vô cực, tập luyện tại khu Gym & Fitness hay khoảng thời gian thư giãn tại khu spa.

Ánh sáng tự nhiên và cảnh quan vịnh biển trở thành một phần của không gian sống giữa nhịp chuyển động đô thị.

Hệ tiện ích đa tầng, kiến tạo trải nghiệm sống trọn vẹn ngay ngưỡng cửa

Những khoảnh khắc riêng tư và sự gắn kết cũng được nâng niu qua hệ tiện ích nội khu. Trẻ nhỏ có không gian vui chơi; gia đình có nơi sum họp; những buổi gặp gỡ bạn bè hay tiếp đón đối tác trở nên sang trọng, riêng tư hơn.

Bên cạnh đó, ba tầng hầm đỗ xe mang đến sự chủ động trong di chuyển, đáp ứng nhu cầu thiết thực của những gia đình hiện đại.

Từ mỗi căn hộ, chủ nhân có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đường chân trời rực rỡ của vịnh biển Đà Nẵng

Không chỉ được định hình bởi vị thế bên vịnh biển, Grand Marina Da Nang đã hoàn thành phần móng và tầng hầm, sẵn sàng triển khai thi công phần thân. Đặc biệt, Sở Xây dựng xác nhận 379 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (Công văn 17683/SXD-QLN), là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến cả về tiến độ triển khai lẫn cơ sở pháp lý.

Từ những giá trị được kiến tạo trên từng mét vuông đến không gian sống đang dần thành hình, Grand Marina Da Nang hướng đến một chuẩn sống vượt lên trên những tiện nghi thường nhật. Bởi đặc quyền không nằm ở những lời giới thiệu xa hoa, mà hiện diện trong từng trải nghiệm sống.

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