Căn hộ studio Nobu Danang: Mở lối tinh anh, khơi dòng thịnh vượng

Không gian tinh gọn mang theo chuẩn sống toàn cầu

Nobu Danang, tòa nhà đầu tiên tại Đông Nam Á mang chuẩn phong cách sống Nobu, đã kiến tạo nên dòng căn hộ studio với các tính năng tiên phong, xứng đáng trở thành biểu tượng dành riêng cho những công dân toàn cầu hiểu rõ giá trị của từng khoảnh khắc. Với diện tích rộng từ 42,2 - 43m², căn hộ studio tại Nobu Danang đang tạo lập nên một chuẩn mới cho bất động sản phiên bản giới hạn.

Thiết kế không vách ngăn với tường kính mở rộng, cùng chiều cao trần lên đến 2,95m tạo hiệu ứng thị giác liền mạch, kéo dài chiều sâu và mở rộng không gian tối đa. Tiêu chuẩn thiết kế hiện đại và tư duy thẩm mỹ được cân chỉnh một cách tinh tế, giúp căn studio tại Nobu Danang ngập tràn ánh sáng, cải thiện vi khí hậu và thúc đẩy trạng thái tâm lý tích cực qua cảm giác khoáng đạt tự nhiên.

Thừa hưởng ADN của Nobu quốc tế, chinh phục các tiêu chuẩn gắt gao của minh tinh Hollywood hay những tỷ phú tầm cỡ thế giới, Nobu Danang là khối kiến trúc mang tâm thế phục vụ cảm xúc sống. Lần đầu tiên, căn hộ studio của Nobu sở hữu tiêu chuẩn ban công rộng đến 1,5 mét, có khả năng biến không gian chuyển tiếp giữa nội thất và thiên nhiên thành giá trị cộng thêm nổi trội. Với chiều rộng đủ để bố trí một góc trà tĩnh lặng, hay khu vườn xanh mát, ban công trở thành nơi tái tạo năng lượng, hít thở cùng biển trời và tái kết nối với chính mình sau những bộn bề công việc.

Không gian sống mang "ADN" của đẳng cấp Nobu, tối giản nhưng kiêu hãnh và chạm đến tất cả các giác quan

Tối giản, sang trọng trong tĩnh lặng, mỗi căn studio tại Nobu Danang là tác phẩm của "starchitect" Clint Nagata (BLINK Design Group), người thổi hồn vào không gian tinh mỹ của hàng loạt công trình nổi tiếng trải dài khắp Nhật Bản, Maldives, châu Âu… Bằng tông màu trung tính thời thượng, vật liệu tự nhiên như đá sa thạch, gỗ, linen… được kết hợp nhuần nhuyễn, điều tiết ánh sáng khéo léo tạo nên không gian ấm áp và hài hòa với nhịp sinh học của con người.

Nobu Danang còn sở hữu tầm view triệu đô, lưu giữ triệu khoảnh khắc đáng giá. Từ khung cửa rộng mở, cả thành phố Đà Nẵng sôi động hiện ra, cầu Rồng uốn lượn bên sông Hàn, bãi biển Mỹ Khê tuyệt mỹ lấp lánh ánh trăng, lễ hội pháo hoa hay những đêm hội dọc sông thắp sáng bầu trời. Tầm nhìn hiếm có khó tìm này là bữa tiệc thị giác độc bản, và cũng là đặc quyền của chuẩn sống hào môn.

Căn studio Nobu Danang định hình chuẩn đầu tư thế hệ mới

Giữa bức tranh đầu tư bất động sản hàng hiệu đang ngày càng đề cao sự linh hoạt và hiệu suất, căn hộ studio Nobu Danang trở thành điểm chạm lý tưởng bởi vừa tinh gọn trong diện tích, vừa hào phóng về giá trị khai thác và trải nghiệm đa giác quan. Mặt khác, đối với những cá nhân kiệt xuất, đầu tư không chỉ là cảm xúc, mà còn dựa trên những con số biết nói.

Chỉ số lấp đầy, tỷ suất sinh lời, khả năng gia tăng giá trị theo chu kỳ thị trường,… đều được xem xét kỹ lưỡng. Những dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu như Nobu, cùng vận hành chuyên nghiệp, minh bạch dòng tiền thường là ưu tiên trong danh mục nắm giữ dài hạn.

Theo số liệu từ Savills, căn hộ diện tích nhỏ đạt công suất thuê bình quân vượt mốc 80% tại các điểm đến trọng điểm trong năm qua nhờ sự linh hoạt, giá thuê lại phải chăng. Trong khi mức đầu tư ban đầu thấp hơn 30 - 50% so với căn có 2 - 3 phòng ngủ. Tại Nobu Danang, hiệu suất này còn được cộng hưởng nhờ hệ thống quản lý chuẩn quốc tế và sự yêu thích không ngừng của những ngôi sao thế giới dành cho thương hiệu Nobu.

Theo các mô hình vận hành dự kiến, căn studio Nobu Danang có thể đạt tỷ suất lợi nhuận khoảng 3,7% ngay năm đầu tiên với công suất trung bình 50%, và tăng lên hơn 6% vào năm thứ 5 khi đi vào hoạt động ổn định (tỷ lệ lấp đầy 70%). Với mức giá thuê dự kiến chỉ từ 3,8 triệu đồng/đêm, tổng lợi nhuận lũy kế sau 10 năm ước tính lên tới 67,3% tương đương với doanh thu hơn 3,5 tỉ đồng.

Căn studio là "tấm thẻ quyền lực" đưa bạn vào thế giới riêng của Nobu, nơi tinh hoa hội tụ và từng khoảnh khắc là một đặc quyền

Mức giá đầu tư cạnh tranh nhưng chủ nhân căn studio tại Nobu Danang vẫn tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích không giới hạn mang đẳng cấp Nobu. Từ hồ bơi nước ấm treo lơ lửng trên tầng cao, concierge 24/7, trải nghiệm ẩm thực "fine dining tại gia" do đầu bếp Nobu trực tiếp thực hiện, đến khoảnh khắc chạm đến đỉnh cao trong nhà hàng Nobu trực diện biển tầm cao, hay cùng thưởng rượu ngắm trăng tại "skybar" với tầm nhìn thu trọn biển trời Đà Nẵng.

Như một phòng suite đắt giá trong chuỗi khách sạn Nobu toàn cầu, căn studio tại Nobu Danang mang vị thế kiêu hãnh tách biệt với đám đông - nơi cuộc sống không cần quá nhiều thứ, nhưng mọi thứ đều đạt đến chuẩn mực cao nhất.