Căn hộ The Privia Khang Điền: giá hợp lý - nhà như ý, chỉ từ 48 triệu/m2

Sống chất lượng

Sở hữu vị trí đắc địa, tại đường An Dương Vương, tâm điểm 3 quận Bình Tân - Q.6 - Q.8, The Privia gồm 1043 căn với 3 tòa tháp kết nối liên hoàn bởi cụm tiện ích tích hợp tại tầng 4. Đặc biệt, không khí luôn trong lành, mát mẻ khi liền kề là công viên Lý Chiêu Hoàng rộng 6.000m2, giúp nâng cao sức khỏe cho cư dân.

Kiến trúc mặt ngoài của The Privia vừa vững chãi, vừa mềm mại với những đường nét sắc sảo lấy ý tưởng từ hình ảnh dòng chảy, tạo điểm nhấn riêng, khoáng đạt và thu hút. Từ cảnh quan bên ngoài đến không gian bên trong của The Privia đều được chăm chút tỉ mỉ từng cung đường, từng nhành cây, ngọn cỏ, tinh tế từng chi tiết, hoàn hảo mỗi góc nhìn.

The Privia tạo ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, trẻ trung, thổi bừng sinh khí khu vực

Tại The Privia, cư dân vui hơn mỗi khi trở về nhà, nạp năng lượng tái tạo sức sống mới, thả lỏng dưới làn nước mát của hồ bơi vô cực dài 50m, rèn luyện sức khỏe tại phòng gym, thư giãn với yoga ngoài trời. Thỉnh thoảng, bình yên nơi góc nhỏ trong phòng đọc sách. Mỗi cuối tuần, thong thả dạo bộ trong khuôn viên trước nhà, ngắm con trẻ vui vô tư nô đùa trong khu vui chơi, mọi mệt mỏi tan biến.

Bàn giao hoàn thiện giá hợp lý

Công bố giá bán hợp lý so với mặt bằng chung của thị trường, The Privia khiến người mua tò mò với câu hỏi liệu giá có song hành cùng chất lượng. The Privia khiến khách hàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi trải nghiệm thực tế 3 loại hình sản phẩm 1PN +1, 2PN +1 và 3PN tại căn hộ mẫu được thiết kế thông minh, linh hoạt, tối đa diện tích sử dụng với tông màu sáng nhã nhặn, mang đến cảm giác dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

100% căn hộ tại The Privia đều có lô gia tiếp giáp phòng khách, 100% phòng ngủ đều có cửa sổ lớn tiếp xúc trực tiếp ánh sáng bên ngoài.

Phòng khách, phòng ăn được bố trí hợp lý, rộng thoáng, đảm bảo ánh sáng, thông gió tự nhiên

The Privia được bàn giao hoàn thiện cơ bản đến từ những thương hiệu uy tín (*). Cửa chính An Cường tích hợp khóa từ điện tử Hafele 4 chức năng đảm bảo yếu tố an toàn. Tất cả căn hộ được đồng bộ lát gạch porcelain tại phòng khách, sàn gỗ công nghiệp tại phòng ngủ và tường sơn nước nội thất cơ bản.

Thiết bị bếp được trang bị hoàn thiện vòi - chậu rửa Malloca và tủ bếp trên - dưới bằng gỗ MDF phủ Melamine chống ẩm, mặt bếp lát đá tự nhiên và kính ốp cường lực giữ cho khu vực nấu nướng luôn sạch sẽ.

Đảm bảo một cuộc sống tiện nghi, không phải đi đâu xa, ngay dưới nhà có tất cả dịch vụ là những gì The Privia mang lại. Cư dân có thể mua sắm, giải trí ngay tại hệ thống các cửa hàng shophouse nội khu hay vài phút di chuyển đến TTTM Aeon Mall, Mega Market, Galaxy Kinh Dương Vương hay chợ truyền thống và các điểm vui chơi tại Q.5, Q.6 vô cùng nhanh chóng.

Lựa chọn The Privia, khách hàng hoàn toàn an tâm khi đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định, tiến độ thi công đảm bảo. Hiện tháp C đã xây đến tầng 22/23, tháp B tầng 18, tháp A tầng 16. The Privia đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE được cấp bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sử dụng.

Tập đoàn Khang Điền cùng các thương hiệu tư vấn quốc tế AWP Architect (Singapore), One Landscape (Hongkong) là bảo chứng cho The Privia

Ngoài ra, The Privia áp dụng chương trình vay mua nhà và hỗ trợ lãi suất hấp dẫn, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu tổ ấm lý tưởng. Chỉ cần thanh toán 20%, khoảng 600 triệu ban đầu cho đến khi nhận nhà, một năm sau mới phải trả lãi & gốc; hay thanh toán nhanh 70% sẽ được nhận lại đến 10% giá trị hợp đồng mua bán bằng tiền mặt (*). Sự đồng hành của các ngân hàng lớn như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Hongleong Bank, MB Bank, cho thấy uy tín và năng lực của Tập đoàn Khang Điền.

The Privia đã mở ra cơ hội tốt để sở hữu ngôi nhà đầu tiên tại Sài Gòn và đầu tư tích lũy lâu dài.

The Privia mở cửa đón khách tham quan tại: Căn hộ mẫu: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

Công trình thực tế: 158 An Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM (*) Hoặc vật liệu tương đương theo quy định HĐMB. Liên hệ để biết thêm chi tiết về GIÁ và CSBH từ CĐT: 0765 158 158 | www.theprivia.com.vn