Căn hộ trung tâm Sài Gòn thay đổi như thế nào sau sáp nhập?

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hạ tầng liên tục được cải thiện và nguồn cung ngày càng khan hiếm, bất động sản trung tâm TP.HCM tiếp tục giữ vững sức hút nhờ nhu cầu ở thực lẫn giá trị đầu tư bền vững.

Căn hộ trung tâm Sài Gòn: càng khan hiếm sau sáp nhập

Với định hướng phát triển thành siêu đô thị và trung tâm tài chính châu Á, TP.HCM hiện đạt tỷ lệ đô thị hóa hơn 80%, kéo theo áp lực lớn về nhà ở. Khoảng 200.000 chuyên gia, doanh nhân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố cũng góp phần gia tăng mạnh mẽ nhu cầu thuê và sở hữu căn hộ cao cấp ngay lõi trung tâm.

Đáng chú ý, Việt Nam được dự báo nằm trong top 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu nhanh nhất khu vực. Đây chính là lực đẩy mạnh mẽ cho nhu cầu sở hữu bất động sản hạng sang, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP.HCM.

Nguồn cung khan hiếm khiến các dự án BĐS trung tâm nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng

Nguồn cung khan hiếm khiến những dự án trung tâm nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường. Dòng vốn FDI và kiều hối tiếp tục là "chất xúc tác" quan trọng. Theo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh 2, kiều hối về TP.HCM trong 6 tháng đầu 2025 đạt 5,23 tỉ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2024. Lượng vốn này chủ yếu chảy vào phân khúc trung - cao cấp, góp phần thúc đẩy thanh khoản và buộc các chủ đầu tư nâng chuẩn về thiết kế, tiện ích và quản lý.

Trong vòng 10 năm (2015-2025), TP.HCM ghi nhận hơn 560 dự án căn hộ mới, nhưng riêng khu vực trung tâm chỉ có khoảng 4-5 dự án mở bán trong năm 2025. Sự khan hiếm quỹ đất, cộng thêm rào cản pháp lý, khiến số lượng dự án được phê duyệt ngày càng ít, trong khi nhu cầu ở và khai thác cho thuê vẫn không ngừng tăng.

"Khát" nguồn cung khiến giá căn hộ trung tâm TP.HCM duy trì đà tăng trưởng ổn định. Theo Batdongsan.com.vn, nhiều dự án ghi nhận mức tăng mạnh trong quý 1/2025 so với cùng kỳ năm trước: The Opera Residence (Thủ Thiêm) tăng 41%, Zeit River Thủ Thiêm tăng 31%, Lumiere Riverside tăng 28%, The River Thủ Thiêm tăng 24%, The Nassim Thảo Điền tăng 20%. Empire City và Define cũng tăng lần lượt 11% và 18%. Những con số này phản ánh rõ nét sức hấp dẫn và khả năng sinh lời bền vững của phân khúc căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố.

Các công trình hạ tầng liên vùng tạo động lực phát triển, củng cố vị thế TP.HCM trên bản đồ tài chính khu vực

Hạ tầng liên vùng: động lực nâng tầm giá trị

Mức tăng giá ổn định gắn liền với sự hoàn thiện hạ tầng giao thông và định hướng phát triển khu đô thị sáng tạo phía Đông. Các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4, sân bay Long Thành, tuyến metro, mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây… khi đi vào vận hành sẽ tạo lực đẩy lớn, củng cố vị thế TP.HCM như một trung tâm tài chính - hành chính khu vực.

Hạ tầng đồng bộ giúp kết nối nhanh chóng đến các vùng kinh tế trọng điểm, vừa nâng cao giá trị bất động sản trung tâm, vừa bảo chứng cho tiềm năng sinh lời dài hạn.

The Privé - Biểu tượng của chuẩn sống thượng lưu giữa trung tâm TP.HCM

Tọa lạc tại giao điểm vàng giữa Thủ Thiêm và Nam Rạch Chiếc, The Privé được xem như biểu tượng mới của phân khúc căn hộ hạng sang, hội tụ trọn vẹn ưu điểm: kết nối linh hoạt - tiện ích toàn diện - môi trường sống trong lành.

Ưu thế 3 mặt giáp sông mang đến cho cư dân The Privé không gian sống trong lành, ngập tràn vượng khí và tiềm năng gia tăng giá trị

Dự án sở hữu lợi thế 3 mặt giáp sông, mang lại không gian sống chan hòa thiên nhiên và vượng khí. Từ The Privé, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận các trục huyết mạch như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, Vành đai 3 cùng Metro số 1 (đã vận hành) và Metro số 2 (đang dự kiến thi công). Đặc biệt, vị trí gần nút giao An Phú và ga Thủ Thiêm càng nâng cao giá trị kết nối, hứa hẹn gia tăng tiềm năng sinh lời bền vững.

Điểm nhấn tại The Privé là mật độ xây dựng chỉ 25%, phần lớn diện tích dành cho mảng xanh, mặt nước và chuỗi tiện ích hạng sang: hồ bơi điện phân muối, phòng gym view hồ, vườn nhiệt đới, fine dining lounge, rạp chiếu phim, studio sáng tạo, không gian làm việc chung…

Khi chuẩn mực sống vượt lên trên giá trị vật chất, căn hộ hạng sang tại trung tâm đô thị không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là "tài sản biểu tượng" khẳng định vị thế cá nhân. Với giới tinh hoa, sở hữu The Privé chính là tuyên ngôn về phong cách sống đẳng cấp và gu thẩm mỹ khác biệt.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn