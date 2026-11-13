Căn hộ TT GENESIS: Chuẩn sống cao cấp được định nghĩa bằng những giá trị thực

Chuẩn sống cao cấp bắt nguồn từ sự thấu hiểu

Vẻ đẹp kiến trúc có thể tạo nên ấn tượng ban đầu, nhưng chính chất lượng sống mỗi ngày mới là điều vun đắp giá trị bền lâu cho một căn hộ cao cấp. Đó là khoảnh khắc đón nắng mai từ phòng ngủ, sự thuận tiện trong nếp sống hay cảm giác thư thái khi mọi không gian đều được sắp đặt theo nhịp điệu gia chủ.

TT GENESIS lấy sự thấu hiểu nhu cầu cư dân làm nền tảng cho những giải pháp kiến trúc đề cao sự tiện nghi, riêng tư và kết nối. Theo thiết kế, 100% căn hộ có phòng khách và phòng ngủ đón sáng tự nhiên và đều đạt chiều rộng lớn, cho không gian sinh hoạt thoải mái. Điển hình như căn 2 phòng ngủ cơ bản, chiều rộng đạt đến gần 10m, trung bình chiều ngang mỗi không gian phòng khách và phòng ngủ rộng hơn 3m. Để đạt được điều này, dự án ngoài có thế đất vuông vức hiếm có, nhà phát triển phải đánh đổi số lượng thương phẩm để tăng yếu tố tiện nghi phục vụ nhu cầu ở thực.

Căn hộ 2 phòng ngủ (loại cơ bản) tại TT GENESIS đã đạt chiều rộng gần 10 m

Các không gian chức năng cũng được phân định rõ ràng, ban công thư giãn tách biệt với lô gia phục vụ sinh hoạt, giữ cho tổng thể căn hộ luôn đảm bảo thẩm mỹ và phong thủy. Cấu trúc căn hai phòng ngủ tạo ra sự cân bằng giữa sinh hoạt chung và nhu cầu riêng tư của từng thành viên khi phòng khách và bếp giữ vị trí trung tâm, kết nối hai phòng ngủ bố trí về hai phía.

Chất lượng bàn giao của TT GENESIS được thị trường đánh giá cao

Sự chăm chút cho trải nghiệm sống tiếp tục được thể hiện qua danh mục bàn giao với thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Khu bếp được trang bị đồng bộ hệ tủ trên dưới, bếp từ, máy hút mùi Hafele, chậu rửa inox, mặt bếp và tường ốp đá nung kết. Phòng tắm hoàn thiện 100% với tủ lavabo, gương, vách kính, sen mưa cao cấp, máy nước nóng và bồn cầu tích hợp nắp rửa thông minh. Cư dân còn được tặng máy rửa chén Hafele (dành cho căn 2-3 phòng ngủ), máy lạnh Toshiba các phòng ngủ và máy lọc nước uống tại vòi EcoWater ứng dụng công nghệ Mỹ. Những trang bị này giúp gia chủ tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện căn hộ.



Đằng sau vẻ đẹp hoàn thiện là sự lựa chọn vật liệu chú trọng độ bền và hiệu quả sử dụng. Hệ kính Low-E nâng cao khả năng cách nhiệt của căn hộ; sàn SPC vân gỗ kháng nước, hạn chế cong vênh, mối mọt; đá nung kết cho khả năng chống trầy xước và chịu nhiệt cao, dễ vệ sinh. Những giải pháp này tạo nên giá trị cốt lõi của một sản phẩm cao cấp: tính thẩm mỹ được gìn giữ theo thời gian, chất lượng sử dụng được duy trì bền bỉ qua năm tháng.

TT GENESIS mang đến cơ hội sở hữu không gian sống cao cấp và tiện nghi trong tầm tài chính hợp lý, giúp khách hàng chủ động dòng tiền và từng bước hiện thực hóa kế hoạch an cư.

Tiện nghi vượt chuẩn và những bảo chứng cho giá trị sống bền vững

Song song đó, hạ tầng nội khu và hệ tiện ích chính là thước đo trải nghiệm sống quy mô toàn dự án. TT GENESIS sở hữu hai tầng hầm liên thông tổng diện tích 32.000 m² (tương đương bốn sân bóng đá). Đây là yếu tố rất cần thiết trong bối cảnh nhiều chung cư tại khu Nam liên tục thiếu chỗ đỗ xe.

Nhờ địa thế vuông vắn và diện tích lớn, TT GENESIS cho cư dân không gian tiện ích "chạm đất"

Trải nghiệm di chuyển nội khu cũng được tính toán thông qua giải pháp phân luồng trục lưu thông theo chiều dọc, hướng đến thời gian chờ thang máy trung bình khoảng 35 giây/lượt. 04 sảnh đón dành cho hai tòa tháp tạo cảm giác trang trọng, riêng tư, trong khi hệ thống intercom kết nối điện thoại gia chủ hỗ trợ kiểm soát khách ra vào thuận tiện hơn. Cùng với hạ tầng kỹ thuật, TT GENESIS chú trọng chất lượng môi trường sống bằng quy hoạch khoảng 9.000 m² cây xanh và 1.478 m² mặt nước, giúp làm dịu nhịp sống đô thị trong không gian nội khu.



Trên nền tảng đó, hệ 88 tiện ích Compound Resort được phát triển với hơn 10.800 m² không gian chức năng phân bổ đa tầng. Tổ hợp hồ bơi công nghệ muối khoáng rộng 1.358 m² là một trong những điểm nhấn bên cạnh vườn thiền, đường chạy bộ, khu thể thao, không gian vui chơi trí tuệ, thư viện 24/7, co-working, phòng gym, yoga,…

Tuy nhiên, chuẩn sống cao cấp sẽ khó duy trì nếu thiếu nền tảng chất lượng công trình và năng lực quản lý lâu dài. Đây cũng là lý do hệ thống đối tác tham gia phát triển TT GENESIS trở thành một yếu tố quan trọng trong việc hiện thực hóa những cam kết về sản phẩm.

Dự án có sự tham gia của TWOG cung cấp giải pháp thiết kế không gian phù hợp với thói quen sống của người Việt, tổng thầu Ricons - thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng cao tầng và đơn vị tư vấn giám sát CORE kiểm soát tuân thủ yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt. Đặc biệt, sự tham gia tư vấn quản lý vận hành của CBRE - thương hiệu dịch vụ bất động sản quốc tế chuẩn hóa quy trình phục vụ cư dân, bảo trì tài sản và quản trị tòa nhà chuyên nghiệp, minh bạch.

Từ tư duy thiết kế căn hộ, tiêu chuẩn vật liệu, hệ tiện ích đến sự đồng hành của những đơn vị chuyên môn, TT GENESIS chứng minh cách tiếp cận nhất quán trong việc kiến tạo chuẩn sống cao cấp trên nền tảng những giá trị có thể cảm nhận và kiểm chứng.