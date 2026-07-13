Căn hộ TTC Plaza Đà Nẵng gắn liền khối đế AEON MALL thu hút nhà đầu tư

Chủ đầu tư giới hạn chỉ 199 căn hộ lưu trú cao cấp

Tọa lạc tại 46 Điện Biên Phủ, TTC Plaza Đà Nẵng sở hữu tâm điểm giao lộ thịnh vượng, đặc biệt đối diện Công viên 29.3 - "lá phổi xanh" lớn nhất trung tâm Đà Nẵng.

Với quy mô 18 tầng nổi, 2 tầng hầm, khu phức hợp hiện đại bậc nhất khu vực sở hữu hệ tuần hoàn khép kín, tự tạo ra lợi nhuận từ nguồn khách sẵn có khi dự án đi vào hoạt động.

Khu phức hợp TTC Plaza Đà Nẵng sở hữu vị trí độc tôn với 4 mặt tiền ôm trọn các trục đường huyết mạch

Cú hích lớn nhất là ngày 3.7, khối đế thương mại AEON Mall Thanh Khê khai trương.

Sự xuất hiện của "ông lớn" bán lẻ toàn cầu không chỉ giải quyết bài toán tạo traffic - lượng người giao thương khổng lồ hằng ngày; mà còn thiết lập phong cách sống tiện nghi tuyệt đối theo chuẩn "một bước chân, chạm ngàn tiện ích".

Là TTTM AEON MALL đầu tiên tại Đà Nẵng, chỉ trong ngày đầu mở cửa đã ghi nhận hơn 63.000 lượt khách tham quan, khẳng định sức hút của một biểu tượng thương mại mới tại thành phố biển

Mô hình phức hợp này toàn diện hơn khi song song với khối căn hộ là Tháp văn phòng hạng A và Khối khách sạn chuẩn 4 sao. Đây chính là nguồn khách giao thương, giới chuyên gia công vụ, đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước… có nhu cầu lưu trú cao cấp ngay trung tâm Đà Nẵng.

Lợi thế trung tâm, liền kề sân bay Đà Nẵng chỉ 5 phút, cùng hệ sinh thái "all-in-one" tại khối đế chính là bảo chứng cho tỷ lệ lấp đầy khai thác tại TTC Plaza Đà Nẵng.

Sở hữu căn hộ lưu trú TTC Plaza Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại chính là cơ hội tối ưu để đón đầu làn sóng bất động sản dòng tiền bền vững tại khu vực lõi trung tâm thành phố

Chủ sở hữu căn hộ hoàn toàn có thể an tâm về nguồn thu đều đặn mà không phải chịu áp lực lớn về chi phí tìm kiếm khách hàng hay phụ thuộc vào các đơn vị môi giới nhỏ lẻ.

Đồng hành đưa dòng sản phẩm tiềm năng này đến tay khách hàng là Công ty CP Đầu tư & Phát triển Hưng Phát Corp với vai trò Tổng đại lý phân phối chính thức, kết hợp cùng liên minh các đối tác F1.

Mạng lưới phân phối chuyên nghiệp, am hiểu thị trường này tạo bệ phóng vững chắc, cam kết đồng hành và mang đến những giải pháp đầu tư an toàn, sinh lời chắc chắn cho các nhà đầu tư sành sỏi.

Giá trị thực tế của dự án đã được chứng thực khách quan thông qua lễ giới thiệu ngày 12.7 ghi nhận lượng khách hàng tham dự ấn tượng cho thấy làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ thị trường.

Sức nóng bùng nổ và đông đảo nhà đầu tư tham dự lễ ra mắt minh chứng cho làn sóng dịch chuyển dòng vốn thông minh của nhà đầu tư

Dự án thu hút hàng trăm khách hàng quan tâm là minh chứng rõ nét nhất cho thấy nhà đầu tư đang vô cùng khát các sản phẩm có pháp lý minh bạch và tiến độ xây dựng rõ ràng.

Từ thực tế ghi nhận, những sản phẩm căn hộ lưu trú có vị trí trung tâm, nằm trong tổ hợp đa tiện ích, được dẫn dắt bởi các thương hiệu uy tín và sở hữu các chính sách đột phá như thế này đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối.

Đây là nhóm tài sản hiếm hoi duy trì được thanh khoản ổn định nhờ giải quyết đúng bài toán nhân đôi giá trị: vừa tích lũy tài sản an toàn cho nguồn vốn dài hạn, vừa liên tục sinh ra nguồn lợi nhuận thực tế từ việc cho thuê lưu trú.