Căn hộ ven sông Sài Gòn 'vọt' 87 triệu/m², người trẻ tinh anh về đâu tậu nhà?

Sài Gòn đua giá, người trẻ tinh anh khó kiếm nhà vừa ý?

Một tờ báo lâu đời tại Anh (The Economist) lập luận rằng, gen Z (18 - 29 tuổi) đang kiếm tiền hiệu quả hơn so với các thế hệ trước. Một bộ phận đang bứt phá đáng kinh ngạc nhờ sự năng động, sáng tạo và đa nhiệm. Đa số họ nhanh chóng thăng tiến để đạt chức vụ cao trong một doanh nghiệp như: trưởng phòng, trưởng nhóm, kỹ sư công nghệ… Hoặc là một nhóm bạn trẻ hoạt động tự do như: freelancer, tiktoker, streamer,...; hoặc làm nhiều công việc cùng lúc.

Đọc vị giới trẻ ngày nay, nhiều chuyên gia đã mô tả nhóm đối tượng này với chân dung luôn tràn đầy tự tin và kiêu hãnh, xem nhà là bản tuyên ngôn cho vị thế. Họ đặt ra yêu cầu khắt khe về thiết kế, không gian sống, cộng đồng cư dân, tiện ích, dịch vụ quản lý - vận hành,... theo chuẩn từ cao cấp đến hạng sang; đồng thời, vị trí cần kết nối thuận tiện tới trung tâm để dễ đi làm, gặp gỡ đối tác và khách hàng.

Từ The Emerald 68 vào quận 1 gần hơn so với nhiều quận/huyện tại TP.HCM (quận 12, Tân Phú, Hóc Môn, khu vực cuối Thủ Đức…)

Điều đáng nói là, giá bán các căn hộ tại TP.HCM đang tiếp đà tăng mạnh, phần lớn do hạ tầng, quỹ đất đang cạn dần cũng như tác động từ bộ luật mới vừa có hiệu lực đầu tháng 8. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, giá sơ cấp căn hộ TP.HCM đạt ngưỡng 87 triệu đồng mỗi m², nhưng nguồn cung vẫn nhỏ giọt.

Một số nguồn cung xuất hiện trong vài năm qua ngày càng xa trung tâm với khoảng cách 15 - 23km nhưng giá vẫn rất cao. Đơn cử, một khu căn hộ thuộc phường Long Thạnh Mỹ (quận 9 cũ) cách quận 1 khoảng 22km, mới đây được rao bán với mức giá trên dưới 85 triệu đồng/m². Cũng tại đây vào năm ngoái, một dự án khác nằm tại phường Long Bình cách quận 1 khoảng 20km được chào bán 65 - 70 triệu đồng/m².

Dù thu nhập tốt và chấp nhận đi xa nhưng tuổi đời còn trẻ dẫn đến tích lũy hạn chế. Thêm vào đó, chất sống của giới trẻ thành đạt ngày càng cao hơn rõ rệt so với mức trung bình; cũng đồng nghĩa tầng lớp tinh anh đang khó kiếm nhà.

"Nhà Bình Dương nhưng xứng đáng…"

"Nhà Bình Dương nhưng xứng đáng" là bộc bạch của một nữ khách hàng trẻ tuổi khi tham gia chương trình chia sẻ thông tin chuyên sâu dự án The Emerald 68. Không chỉ cung ứng nguồn cung mới ra thị trường, dự án còn được xem là giải pháp "đo ni" theo nhu cầu cho người trẻ.

Thứ nhất, về vị trí, khu căn hộ sở hữu 3 mặt tiền đắt giá tại trung tâm TP.Thuận An gồm trục Đại lộ kinh tế tài chính huyết mạch - QL13, đường Vĩnh Phú 16 và đường Vĩnh Phú 21 (thuộc phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An).

Lợi thế "cận giang" chỉ 400m và khoảng cách di chuyển về quận 1 (TP.HCM) 11,5 km giúp The Emerald 68 liên tục được săn đón ẢNH: DŨNG TRẦN

Đặc biệt, đây là vị trí hiếm hoi còn sót lại của Bình Dương thỏa mãn cả hai yếu tố: sát cạnh TP.HCM (cách 1 km) và cận trung tâm (cách quận 1 chỉ 11,5 km; tương đương khoảng cách từ trung tâm đến các quận cận trung tâm như Thủ Đức đoạn quận 2 cũ, quận 7, Gò Vấp,...). So với toàn tỉnh, đây là vị trí hàng đầu kết nối tới quận 1. Trong tương lai, rất khó kiếm thêm vị trí căn hộ như The Emerald 68, bởi quỹ đất tương tự đã khai thác cạn.

Thứ hai, trong khi TP.HCM không ngừng "đua giá", có nơi dao động 200 - 500 triệu đồng mỗi m²; thì với cự ly còn gần hơn quãng đường đi lại trong nội thành, mức giá của The Emerald 68 chỉ bằng 60% so với giá căn hộ các quận/huyện ven đô. Nhờ vậy, khu căn hộ đã giải đáp những băn khoăn về vị trí và giá bán mà người trẻ tinh anh đang kiếm tìm.

Thứ ba, The Emerald 68 thỏa mãn chất sống tinh anh với lợi thế 3 mặt nhìn sông hiếm có. Nhiều chuyên gia nhận định, giá trị sống và giá trị tài sản của căn nhà nhìn sông luôn cao hơn thị trường 40 - 50%. Ngoài ra, 100% căn hộ Ngọc Lục Bảo không đối cửa tạo riêng tư tuyệt đối.

Hồ bơi 4 mùa tại The Emerald 68 có thể duy trì nhiệt độ nước ấm và thoải mái ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt

Bên cạnh hơn 25 tiện ích thời thượng như gym & spa, BBQ, hồ jacuzzi 4 mùa, khu vui chơi trẻ em, khu TDTT ngoài trời, khu Billiard,… The Emerald 68 còn sở hữu đặc quyền khi là căn hộ đầu tiên tại Bình Dương và ít ỏi tại thị trường phía Nam xây dựng cầu đi bộ trên không (cầu Ánh Dương và cầu Ánh Sao) kết nối 2 tòa tháp tại tầng 20 và tầng 37.

Được đầu tư bởi Tập đoàn Lê Phong - Chủ đầu tư uy tín đã được toàn thị trường kiểm định và Coteccons - tổng thầu xây dựng Top 1 (theo xếp hạng Top 10 Công ty xây dựng năm 2024 - Vietnam Report),từng kiến tạo nên những công trình biểu tượng tại Việt Nam, có thể thấy, tất cả hệ giá trị từ vị trí - giá - chất lượng hay chất sống của The Emerald 68 đều khác biệt so với số đông.

The Emerald 68 hiện được DKRA Realty - tổng đại lý tiếp thị và phân phối giới thiệu ra thị trường với giá từ 1,68 tỉ đồng/căn, thanh toán 50% được nhận nhà. Ngân hàng BIDV hỗ trợ cho vay 70%, lãi suất 0% và ân hạn gốc đến 30 tháng.