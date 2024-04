Cần khát vọng để đưa Mang Yang - Gia Lai thành thiên đường bò sữa

Diện tích đất nông nghiệp của Gia Lai bằng 5 tỉnh miền Trung cộng lại

Gia Lai có diện tích đất tự nhiên lớn thứ 2 của cả nước, có khí hậu mát mẻ "như một máy lạnh tự nhiên khổng lồ". Trong quy hoạch chung đã được phê duyệt thì tỉnh dành trên 850.000 ha đất để sản xuất nông nghiệp, bằng đất sản xuất nông nghiệp của 5 tỉnh miền Trung cộng lại. Đặc biệt, đất ở đây là đất đỏ bazan màu mỡ và đất sạch không bị ô nhiễm. Do có khí hậu tốt nên nền nông nghiệp Gia Lai đạt 35.000 tỉ đồng, hiệu quả tương đối cao so với các tỉnh thành khác. Hiện tỉnh đang phấn đấu doanh thu trong nông nghiệp sẽ tăng lên 2 tỉ USD/năm. Tuy nhiên hạn chế là năng suất lao động thấp. Thấy được tiềm năng và điểm yếu của mình nên thời gian vừa qua có sự dịch chuyển, tranh thủ được cơ hội và "né" được các vấn đề mà các tỉnh khác đi trước đã gặp phải là an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường. Ngành chăn nuôi còn nhiều không gian và dư địa phát triển có thể mang lại giá trị vô cùng to lớn.

Ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai

Cần quy hoạch cụ thể để mời gọi nhà đầu tư

Mang Yang - Gia Lai hiện nay đã hội đủ các điều kiện thiên thời địa lợi. Để Mang Yang - Gia Lai trở thành trung tâm bò sữa hay thiên đường bò sữa, cần phải có khát vọng của lãnh đạo chính quyền địa phương, của doanh nghiệp và người dân bản địa. Trên cơ sở đó, tỉnh cần có quy hoạch cụ thể, hoặc rà soát lại quy hoạch để tính toán quy mô, có định hướng về dư địa phát triển và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi VN, nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT)

Chất lượng sữa bò Mang Yang tương đương thế giới

Địa hình đồi núi của Gia Lai có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước sạch tự nhiên. Riêng tại Mang Yang, hệ thống sông suối tương đối dày, phân bổ rộng khắp địa bàn. Đây là những điều kiện lý tưởng để phát triển đàn bò sữa. Chính sự kết hợp giữa môi trường thiên nhiên thuần khiết, với việc nhập giống bò sữa cao sản và công nghệ sản xuất hiện đại sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam nguồn sữa tươi dồi dào, chất lượng. Có thể thấy, điển hình sữa tươi tại trang trại bò sữa NutiMilk ở Mang Yang đã đạt đến 3,5 gr đạm trên 100 ml sữa, sản lượng 35 lít/con bò vắt sữa/ngày. Trong khi chuẩn ngành nông nghiệp chăn nuôi bò sữa đòi hỏi 2,7 gr đạm/100 ml. Như vậy, chất lượng sữa nguyên liệu tại NutiMilk tương đương các nước chăn nuôi bò sữa lớn trên thế giới.

PGS-TS Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa VN