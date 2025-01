Cần 'làm nóng' và phát triển thêm các chương trình như 'Anh trai'

Ngoài ra, có thể thấy các chương trình trên không chỉ là sân chơi âm nhạc mà còn trở thành nơi người hâm mộ thể hiện tình yêu dành cho thần tượng. Từ việc diện trang phục đồng bộ, sử dụng lightstick rực rỡ đến các trào lưu cổ vũ độc đáo cho thấy văn hóa tiếp ứng thần tượng tại VN ngày càng phát triển mạnh mẽ. Điều này không chỉ kết nối cộng đồng fan mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đoàn kết và cuồng nhiệt của giới trẻ VN, tình yêu âm nhạc, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai tối 19.10.2024 ẢNH: BTC

Sự thành công của các show nhạc "Anh trai" cho thấy tiềm năng khai thác không giới hạn từ âm nhạc. Những concert này không chỉ giúp lan tỏa giá trị nghệ thuật mà còn mở ra một hướng đi mới cho ngành công nghiệp giải trí, biến âm nhạc trở thành công cụ thúc đẩy kinh tế và phát triển văn hóa.

Để những chương trình giải trí như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục tạo dấu ấn và phát triển mạnh mẽ hơn, cần có những chiến lược mới mẻ và hiệu quả nhằm "làm nóng" thêm sức hút của chương trình như đầu tư vào chất lượng bởi đây là yếu tố then chốt quyết định sự thành công lâu dài. Các nhà tổ chức cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ âm thanh, ánh sáng, sân khấu và hiệu ứng hình ảnh để mang đến trải nghiệm đẳng cấp, không thua kém các chương trình quốc tế. Nội dung chương trình cũng cần đổi mới, không ngừng sáng tạo để giữ chân khán giả trung thành và thu hút thêm khán giả mới. Song song đó, cần đưa nghệ sĩ quốc tế vào các concert sẽ giúp tăng sức hút và mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và thế giới. Việc hợp tác này không chỉ tạo ra giá trị giải trí mà còn đưa âm nhạc VN đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Ngoài ra, cần duy trì các hoạt động tương tác, các cuộc thi dành cho fan để tạo thêm cơ hội kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả; cũng như đẩy mạnh hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube hay Instagram sẽ giúp duy trì sự sôi động và lan tỏa.

Các chương trình giải trí cũng nên kết hợp với việc tìm kiếm và giới thiệu tài năng trẻ. Việc này không chỉ làm mới nội dung mà còn tạo ra cơ hội phát triển cho các nghệ sĩ trẻ, từ đó xây dựng một hệ sinh thái bền vững hơn cho ngành công nghiệp giải trí. Và để khán giả không chỉ đến nghe nhạc mà còn cảm nhận văn hóa, các chương trình có thể kết hợp những yếu tố văn hóa bản địa, như thiết kế sân khấu mang màu sắc dân gian, giới thiệu đặc sản địa phương, hoặc tổ chức các hoạt động bên lề để khách tham dự hiểu thêm về văn hóa VN.