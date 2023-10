Cần một 'hệ sinh thái pháo hoa' để du lịch Đà Nẵng rực rỡ bốn mùa

Hai bờ sông Hàn đông nghẹt du khách đến xem Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2023

Từ kỷ lục rực rỡ của DIFF 2023...

Bất cứ du khách nào đến Đà Nẵng vào mùa hè 2023 có lẽ sẽ không quên những ấn tượng mà Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF mang lại. Lâu lắm rồi, Đà Nẵng mới có những ngày sôi động, náo nhiệt bước chân du khách đến thế.

Vệt biển dài nhiều cây số từ khu vực công viên Cá Voi, quận Sơn Trà, tới bãi tắm Sao Biển, quận Ngũ Hành Sơn ken kín du khách tắm biển trong những ngày pháo hoa “tới” Đà Nẵng. Các điểm đến đặc trưng của thành phố như Sun World Ba Na Hills, KDL Ngũ Hành Sơn… đông kín du khách nô nức xếp hàng vui chơi, trải nghiệm. Hàng quán “cháy” bàn, khách sạn, nhà nghỉ lớn nhỏ quá tải, hết phòng, đặc biệt trong đêm chung kết tối 8.7…

Theo đại diện lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chỉ riêng ngày 9.7 - ngay sau đêm chung kết DIFF 2023, số lượng chuyến bay đi/đến Đà Nẵng tăng kỷ lục, đạt 161 chuyến bay/ngày, trong khi trước đó ngày cao điểm nhất cũng chỉ đạt 150 chuyến bay/ngày. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

11 lần diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) cũng là 11 lần thành phố biển Đà Nẵng trở thành tâm điểm du lịch giải trí đối với cả du khách trong nước và quốc tế. Song, cũng giống như ánh hào quang ngắn ngủi của pháo hoa trên bầu trời, Đà Nẵng dường như chỉ thực sự tỏa sáng trong vài tuần của mùa hè. Sức cuốn hút của DIFF sau đó chỉ là dư âm, chứ chưa thể là một hiện hữu quanh năm để nhiều dịch vụ du lịch giải trí, thậm chí là bất động sản, nghỉ dưỡng dựa vào đó để phát triển.

DIFF vừa là “thỏi nam châm” hút khách, vừa là tiền đề mở ra nhiều cơ hội cho thành phố sông Hàn

... đến thành phố đầu tiên trên thế giới có “hệ sinh thái pháo hoa”?

Thực tế, trong suốt 15 năm qua cùng với 10 lần tổ chức trước đó, DIFF luôn là tâm điểm mỗi mùa hè và trở thành động lực lớn để Đà Nẵng phát triển du lịch. Từ sự kiện chỉ vỏn vẹn 2 ngày, DIFF đã được đầu tư thành lễ hội hoành tráng kéo dài nhiều tuần và trở thành lý do quan trọng để du khách đổ về Đà Nẵng không ngừng tăng lên theo mỗi năm. Nếu như 2008 - năm đầu tiên diễn ra DIFF, Đà Nẵng đón hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch, đạt doanh thu hơn 810 tỉ đồng, thì đến 2019, con số này đã tăng tới 8,6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu gần 31.000 tỉ đồng, tăng 38 lần sau hơn 10 năm.

Riêng năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ trong 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 110,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,1 triệu lượt, cao gấp 7,7 lần cùng kỳ; khách trong nước đạt gần 3,2 triệu lượt, tăng 66,7% so với cùng kỳ.

“Việc tổ chức trở lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh đã tạo nên không khí rộn ràng, sôi động cho thành phố trong những tháng đầu năm 2023”, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng nhận định.

Đà Nẵng hoàn toàn có tiềm năng trở thành thủ phủ pháo hoa hàng đầu thế giới

Những thành công ngoài mong đợi cho thấy DIFF thực sự là “cú hích” mạnh mẽ cho các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, đồng thời tạo thêm nhiều công ăn việc làm và nguồn thu cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Tuy nhiên, Đà Nẵng hiện vẫn còn khá “khiêm tốn” về cơ sở hạ tầng, khi chưa có bất kỳ một quảng trường, sân khấu tầm cỡ nào để tổ chức các sự kiện lớn ở quy mô quốc tế, dù DIFF đã qua 11 lần tổ chức. Mỗi kỳ pháo hoa, thành phố vẫn phải tận dụng không gian trống bên bờ sông Hàn, dựng tạm khán đài, sân khấu, khu vực vệ sinh…

Như vậy, bài toán đã được nhìn thấy rõ ràng: Nếu Đà Nẵng có sự đầu tư hệ thống cơ sở vật chất chất lượng cao, điển hình như một quảng trường hay sân khấu, khán đài pháo hoa quy mô lớn, sẽ góp phần nâng tầm vị thế của DIFF, đồng hành đưa đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến bốn mùa, không chỉ pháo hoa, mà còn của những sự kiện giải trí quy mô lớn, các đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế.

Bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc Công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000, nhà sản xuất sự kiện DIFF 2023, nhấn mạnh rằng pháo hoa là thỏi nam châm hút khách của ngành công nghiệp du lịch: “Trẻ con rất thích thú với pháo hoa. Khi trẻ con muốn đi xem pháo hoa thì bố mẹ và gia đình sẽ đi xem cùng, và gia đình cũng sẽ rủ thêm những gia đình khác để cùng đi".



Bà cũng đánh giá rằng Đà Nẵng hoàn toàn có tiềm năng để trở thành thủ phủ pháo hoa dẫn đầu toàn thế giới nếu đáp ứng đủ 3 tiêu chí: hạ tầng, con người và cải tiến về công nghệ. “Việc xây dựng một hạ tầng đồng bộ cho lễ hội pháo hoa rất quan trọng. Nếu có thêm những nơi cho khách du lịch mua sắm, giải trí... thì du khách sẽ dành nhiều thời gian tại Đà Nẵng hơn”, bà Nadia nhận định.

Đà Nẵng liệu sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới có “hệ sinh thái pháo hoa”, khẳng định là điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á?

Tại Hội nghị tổng kết du lịch chín tháng đầu năm 2023 vào chiều 12.10 vừa qua, sau khi cùng ngồi lại và nhìn thấy rõ những lợi ích mà một “hệ sinh thái pháo hoa” có thể làm cho Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khẩn trương triển khai dự án tổ hợp pháo hoa.

Đây là thời điểm vàng để “tổ hợp pháo hoa” này bắt đầu hình thành, để DIFF không chỉ là những màn trình diễn của ánh sáng trong khoảnh khắc, mà còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài, rộng mở cho tất cả các ngành dịch vụ, đầu tư theo sau. Từ cơ sở hạ tầng của DIFF, hoàn toàn có thể tạo thành một hệ sinh thái du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, bất động sản, thậm chí có thể hình thành một “tiểu thành phố” vệ tinh mới cho thành phố Đà Nẵng nếu được đầu tư lớn và xứng tầm.