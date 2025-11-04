Cần phải rút kinh nghiệm vụ phạt người nuôi gà lôi trắng 6 năm tù

Viện KSND tối cao vừa có thông báo rút kinh nghiệm vụ án Thái Khắc Thành bị xét xử về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, do nuôi gà lôi trắng, tại tỉnh Hưng Yên.

Anh Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự trong vụ bán gà lôi trắng ẢNH: THANH NIÊN

Theo Viện KSND tối cao, Thái Khắc Thành nuôi, nhốt, mua bán trái phép 13 cá thể gà lôi có dấu hiệu tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm xã hội không đáng kể. Vì nguồn gốc của số gà lôi trên không phải săn bắt từ tự nhiên, mà gây nuôi sinh trưởng; Thái Khắc Thành có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, việc bắt giam để điều tra là không cần thiết.

Bên cạnh đó, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, quy định gà lôi trắng chuyển sang nhóm IIB (không bị cấm nuôi thương mại nhưng phải tuân thủ các quy định về nuôi, nhốt, vận chuyển); không còn thuộc nhóm IB (động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) như tại thời điểm khởi tố, truy tố vụ án.

“Lẽ ra thời điểm TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm, Viện KSND khu vực 5 phải áp dụng Thông tư 27 để xác định 13 cá thể gà lôi thu giữ của Thái Khắc Thành là động vật thuộc nhóm IIB, từ đó xác định Thành không còn phạm tội và đề nghị tòa miễn trách nhiệm hình sự cho Thái Khắc Thành theo điểm a khoản 1 điều 29 bộ luật Hình sự (do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội).

Tuy nhiên, Viện KSND khu vực 5 vẫn áp dụng Nghị định 84/2021 để đề nghị tòa xét xử và kết án Thái Khắc Thành 6 năm tù là sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật”, thông báo nhấn mạnh.

Theo Viện KSND tối cao, sau đó Viện KSND tỉnh Hưng Yên có kịp thời kháng nghị phúc thẩm, nhưng không kháng nghị theo hướng đề nghị cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho Thái Khắc Thành, mà tuyên đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy án điều tra lại, làm kéo dài quá trình tố tụng. Đồng thời việc kháng nghị không thông qua công tác kiểm sát bản án sơ thẩm, mà do báo chí phản ánh và TAND tỉnh Hưng Yên kiến nghị, nên cần phải rút kinh nghiệm.

Trước đó, ngày 8.8.2025, TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Vụ án được dư luận quan tâm, nhiều luật sư sau đó đã đề nghị bào chữa miễn phí cho anh Thành.

5 ngày sau, Viện KSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Bị cáo Thành được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 17.10.2025, tại phiên tòa phúc thẩm, Viện KSND tỉnh Hưng Yên công bố quyết định thay đổi quyết định kháng nghị phúc thẩm theo hướng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Thái Khắc Thành và được HĐXX phúc thẩm chấp nhận.

Sau phiên tòa, bị cáo Thành cảm ơn HĐXX và các cơ quan tố tụng đã áp dụng chính sách khoan hồng, cho anh cơ hội được về với gia đình.