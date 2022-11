Cần phạt nặng chủ chó thả rông

Phóng sự ảnh Một ngày theo chân đội bắt chó thả rông đăng trên Thanh Niên điện tử nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc (BĐ). Thông qua việc miêu tả công việc của các thành viên đội bắt chó thả rông P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM), nhiều BĐ chia sẻ họ thấy “những câu chuyện quen thuộc” đang diễn ra hằng ngày nơi mình sống. Đó là cảnh chó thả rông phóng uế bừa bãi, bất ngờ từ trong nhà phóng ra tấn công người đi đường, đột ngột băng ngang trước đầu xe làm nhiều người điều khiển xe máy do không kịp phản xạ gặp tai nạn…

Nhân rộng các đội bắt chó thả rông

BĐ Nguyễn Ngọc Phi nêu ý kiến: “Cũng trên Báo Thanh Niên, tôi từng đọc được thông tin trích nguồn từ Bộ Y tế cho biết, tại VN, giai đoạn 2017 - 2021 trung bình mỗi năm có 76 người tử vong do bệnh dại. Nhưng đáng chú ý hơn nữa là thông tin, theo báo cáo của cơ quan chuyên ngành thú y, từ đầu năm 2022 đến nay tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại chỉ đạt khoảng 40% tổng đàn chó, mèo. Trong khi đó, để ngăn chặn bệnh dại lây sang người cần đạt tỷ lệ tiêm phòng trên động vật ít nhất 70% trong 2 năm liên tiếp. Từ đó cho thấy tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại trên đàn chó, mèo còn thấp. Bên cạnh đó, công tác quản lý đàn chó, mèo ở một số địa phương còn lỏng lẻo. Do vậy, việc thành lập các đội bắt chó thả rông ở cấp phường, xã là cấp thiết và phải được nhân rộng nhiều nơi”.

Còn BĐ Thế Hoàng chỉ ra một số tồn tại do thực trạng chó thả rông: “Phân và nước tiểu do chó thả rông thải ra là thứ làm mất vệ sinh, ám ảnh và và gây ra nhiều ấm ức, phiền toái nhất cho nhiều người. Bên cạnh đó, chó thả rông là nguyên nhân gây tai nạn giao thông cho người điều khiển xe máy. Về chuyện này, bà cô của tôi bị chấn thương sọ não; gia đình tôi cũng có người bị trầy xước do đụng phải chó khi chó chạy sang đường…”.

“Tôi rất ủng hộ các phường, xã cả nước thành lập đội bắt chó thả rông, không rọ mõm để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn”, BĐ Mai Thanh ý kiến.





Tăng cường tuyên truyền, chế tài

“Tôi từng rơi vào cảnh sáng sớm, khi mở cửa ra để mua đồ ăn sáng cho các con đi học là đạp trúng phân do chó phóng uế ngay trước cửa nhà. Vì quá bực tức, tôi đã lắp camera với quyết tâm tìm ra “thủ phạm”. Rồi tôi cũng phát hiện, đó là chó của nhà hàng xóm đối diện. Cứ sáng sớm, chủ chó tháo xích cho chó tự do “dạo chơi” và phóng uế bừa bãi. Khi có hình ảnh rành rành khó có thể chối cãi, tôi đã nói chuyện phải trái với chủ chó nhưng người này không những không nhận lỗi mà còn nói ngang rằng bà ấy không “kiểm soát” được chó của bà và rằng chuyện nhỏ vậy cũng “vẽ” ra cho lớn chuyện. Phải cố dằn lòng lắm tôi mới không có hành động tiêu cực với bà chủ chó kia, nhưng nếu ai cũng suy nghĩ như bà ấy, thì tôi nghĩ rằng chế tài và tuyên truyền của cơ quan chức năng đối với người nuôi chó, mèo chưa đến nơi, đến chốn…”, BĐ Nguyễn Trung Quân viết và đề xuất “cần tăng cường chế tài với những chủ chó không có ý thức, để chó thả rông ngoài đường”.

Ở nhiều nơi tại nông thôn cũng tương tự. Vẫn có một số gia đình có tập tục nuôi một vài con chó để giữ nhà mà không chú trọng tiêm phòng dại cho chó, nuôi thả chó tự do và không chăm sóc cẩn thận để chó phóng uế, gây tai nạn và bệnh dịch. Điều này phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Lê Tuấn Anh Bắt chó thả rông và xử phạt chủ nuôi để chó chạy rông là chủ trương rất đúng đắn! Không chỉ làm tích cực như P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) như Thanh Niên đưa tin, mà còn phải nhân rộng ra các địa phương khác. Hoàng Trung

Đề xuất của BĐ Nguyễn Trung Quân nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình. “Để xảy ra việc chó thả rông gây nhiều hệ lụy là lỗi rất lớn của người nuôi. Do vậy, cần nâng mức phạt hành chính về hành vi để chó chạy rông đối với chủ nuôi. Cơ quan chức năng cũng vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa”, BĐ Duy Tiến viết.

Riêng tại TP.HCM, nhiều BĐ cho rằng bên cạnh việc nhanh chóng thành lập các đội bắt chó thả rông ở cấp phường, tại các khu phố, tổ dân phố, nếu nhà nào để cho chó chạy rông cắn người, phóng uế gây mất vệ sinh trong khu dân cư, thì tổ ấy, khu phố ấy không đáp ứng tiêu chuẩn “khu phố văn hóa”. “Đa phần các khu phố, tổ dân phố hiện nay tại TP.HCM đều gắn camera an ninh. Hãy thường xuyên trích xuất hình ảnh do camera an ninh ghi được và mời chủ chó lên xử phạt nghiêm minh”, BĐ Bảo Huy kiến nghị.