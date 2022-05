Cần sự quyết đoán của chính quyền

Cho nên, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn nói chung làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân không thể chỉ bị lên án chung chung cho có lệ mà còn cần phải được kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc về trách nhiệm với cộng đồng.

Chuyện chống ô nhiễm tiếng ồn trong không gian cư trú thậm chí phải quan tâm đến cả những biểu hiện như không được phép thi công gây tiếng ồn ngoài khung giờ làm việc để tránh ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của người dân. Huống gì là chuyện tổ chức hát karaoke bừa bãi trong khu vực cư trú mà không chịu ràng buộc bởi bất cứ điều kiện, tiêu chuẩn và quy định nào. Thế thì có khác gì “thả cửa” cho những người thiếu ý thức tổ chức “tra tấn” cộng đồng, gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, nói nặng phải là “phá làng phá xóm”.

Nhiều địa phương đến nay đều có phản ánh từ người dân về tình trạng tổ chức hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ô nhiễm tiếng ồn và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cư dân xung quanh. Thậm chí không ít vụ còn dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, đánh nhau gây chết người.

Để quản lý hiệu quả những vấn đề không mong đợi phát sinh trong cộng đồng xã hội nói chung, đến nay nhìn một cách tổng thể có 3 hướng giải pháp chính. Một là giải pháp tăng cường năng lực tự quản của cộng đồng, bao gồm việc xây dựng và thực hành các tiêu chuẩn cộng đồng, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng và báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm với chính quyền. Hai là phương án ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ thông minh, để theo dõi, phát hiện, ghi nhận và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công nghệ hiện đại có thể giúp chính quyền “nối dài cánh tay” giám sát, theo dõi để xử lý kịp thời các vấn đề của xã hội. Ba là phương án can thiệp trực tiếp từ chính quyền, thông qua các chính sách, quy định, luật lệ quyết đoán.





Cách làm như của chính quyền TP.Hội An (Quảng Nam) mới đây là rất đáng hoan nghênh. UBND TP.Hội An yêu cầu người dân báo với chính quyền để xử lý những trường hợp cơ sở lưu trú vi phạm quy định sử dụng karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn. Đó là sự phối hợp cần có giữa cách làm thứ nhất và cách làm thứ ba nói trên. Chính quyền cần phải quyết đoán hơn, và không quên việc khuyến khích vai trò giám sát, tự quản của cộng đồng. Đối với Hội An, điểm đến du lịch nổi tiếng trong hành trình di sản miền Trung gắn liền với phố cổ, thì sự quyết đoán này lại càng cần thiết để bảo vệ môi trường du lịch, theo đuổi định hướng du lịch xanh, du lịch bền vững.

Chính sự quyết đoán của chính quyền sẽ tạo ra tiền đề quan trọng để kết hợp các giải pháp tự quản, giải pháp công nghệ và giải pháp can thiệp của chính quyền nhằm khắc chế hiệu quả những vấn đề không mong đợi phát sinh trong cộng đồng. Trong trường hợp này là chuyện tổ chức hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn.