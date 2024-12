Cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan thuốc lá mới

Các hỗ trợ góp phần thúc đẩy triển khai toàn diện các hoạt động PCTHTL. Nhiều địa phương như Hạ Long, Hội An, Huế... đã tiên phong xây dựng môi trường không khói thuốc, thành phố du lịch không khói thuốc.

Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới

Năm 2025, công tác PCTHTL sẽ mở rộng triển khai môi trường không khói thuốc và hệ thống tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng; lồng ghép các chương trình giáo dục cho đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại của thuốc lá mới; hỗ trợ các nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ cai nghiện...Cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các hành vi quảng cáo, đặc biệt trên internet; hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng các thuốc lá mới.

Theo Thứ trưởng Thuấn, mặc dù tỷ lệ sử dụng thuốc lá đã giảm nhưng VN vẫn thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới (41,1% nam giới hút thuốc). Việc tiếp cận các sản phẩm thuốc lá rất dễ dàng do giá thuốc lá tại Việt Nam đang rất thấp so với các nước. Ước tính năm 2022, thiệt hại kinh tế do hút thuốc lá (chi khám chữa bệnh, tổn thất năng suất lao động do mắc bệnh và tử vong sớm...) chiếm 1,14% GDP (108,7 nghìn tỷ đồng).