Cần tăng cường phạt nguội xe máy vi phạm giao thông

Như Thanh Niên thông tin, tại buổi họp báo KT-XH định kỳ hôm 11.4, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin về tình hình xử phạt qua hình ảnh (còn gọi là phạt nguội) các phương tiện vi phạm. Trong 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT xử lý vi phạm hơn 29.200 trường hợp, trong đó có hơn 7.300 trường hợp đã nộp phạt trên 16 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm gồm điều khiển xe quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh, đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, dừng đỗ xe không đúng quy định...



Ngoài phạt chủ ô tô thì công an cũng xác minh, phạt nguội đối với xe máy; nhưng việc xác minh và xử lý còn khó khăn nhất định. "Bộ Công an và Công an TP.HCM đang thực hiện định danh biển số xe máy. Đây là điều kiện thuận lợi để phạt nguội đối với xe máy", thượng tá Hà nói thêm.

Ủng hộ phạt nguội

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên ủng hộ áp dụng nhiều biện pháp để xử lý xe máy vi phạm giao thông, trong đó có hình thức phạt nguội. "Nhà nước định danh điện tử vào biển số xe máy là hợp lý. Có biển số định danh thì dễ dàng xác định chủ xe đó tên gì, ở đâu, địa chỉ cụ thể rõ ràng. Vì vậy khi phát hiện vi phạm giao thông thì cứ ghi hình lại, sau đó gửi hình ảnh vi phạm, giấy báo phạt về tận nhà. Làm mạnh, kiên quyết thì ý thức tham gia giao thông của người dân sẽ dần được nâng cao", BĐ Hoàng Anh ý kiến.

Tương tự, BĐ T. ủng hộ: "Nếu chủ xe máy vi phạm không nộp phạt thì không được đăng ký biển số mới. Có biển số định danh thì cơ quan chức năng dễ quản lý. Ủng hộ việc mạnh tay phạt nguội xe máy vì vi phạm giao thông rất nhiều".

Còn BĐ Ích Quý viết: "Định danh biển số xe là cần thiết. Nhưng sau khi định danh xong thì đề nghị CSGT hạn chế ra đường xử phạt mà nên tập trung vào phạt nguội, vì chỉ có phạt nguội mới mong ý thức người tham gia giao thông được nâng cao".

"Tôi đồng ý định danh biển số xe sẽ dễ quản lý hơn, nhưng chuyển đổi số là để bớt các thủ tục, giảm thời gian thì chưa thấy làm được. Trước đây người mua xe cũ chỉ mất một buổi sáng để làm thủ tục công chứng và đăng ký ở công an, chiều có xe chạy. Còn bây giờ mất cả tháng mà chưa biết khi nào xe được chạy. Hậu quả là bây giờ người bán và người mua xe tự thỏa thuận với nhau rồi người mua cầm cà vẹt của người bán để chạy xe", BĐ Van Dong góp ý.

Cải thiện hạ tầng giao thông

BĐ Gia An nhận định việc định danh biển số xe sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh. "Vì vậy cơ quan CSGT phải chứng minh, thuyết phục được tính thuận tiện của việc này, chứ đừng vừa làm vừa điều chỉnh rất phiền hà cho người dân là không nên", BĐ này góp ý thêm.

BĐ Văn Thìn ý kiến: "Thay vì phạt, hãy nghĩ cách làm sao để mọi người hạn chế phạm luật và ngày càng ít đi những người bị phạt, lúc ấy xã hội mới văn minh được".

"Muốn phạt thì sao cũng được, nhưng làm ơn cải thiện hạ tầng giao thông cho đàng hoàng rồi làm gì thì làm. Ô tô đỗ tấp lề, xe máy làm gì có chỗ đi thì đương nhiên lấn làn, bị phạt nguội liệu có đúng?", BĐ Huỳnh Trí góp ý.

Ô tô phạt nguội thì còn thu được khi đăng kiểm, còn mô tô, xe gắn máy không đăng kiểm định kỳ thì phạt nguội như thế nào? Vũ Trần Mong rằng khi việc định danh biển số xe hoàn thiện sẽ hỗ trợ cho việc xử lý phạt nguội, khi đó tình trạng xe máy chạy ẩu, lạng lách, vượt đèn đỏ... sẽ không còn. Khắc Huy