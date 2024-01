Cận tết, điện thoại Samsung giảm giá đến 14 triệu đồng

Theo ghi nhận tại website Di Động Việt - đối tác toàn diện của Samsung tại Việt Nam, Galaxy Z Flip5 256 GB đang được bán với giá 15,99 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với tháng 12.2023 (giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu). Phiên bản Galaxy Z Flip5 512 GB giá chỉ còn 16,99 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với tháng 12.2023 (giảm 13 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu).

Nhiều mẫu điện thoại từng được ra mắt của Samsung đang giảm giá bán

Trong khi đó, giảm sâu nhất là phiên bản Galaxy Z Flip5 dung lượng 512 GB còn 16,99 triệu đồng, giảm lên đến 13 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, chiếc điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold5 256 GB cũng đang được nhiều người dùng quan tâm. Model này được bán với giá 29,99 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với giá tháng 12.2023. Tương tự Galaxy Z Fold5 bản 512 GB và 1 TB cũng có giá giảm lần lượt chỉ còn 30,99 triệu đồng và 39,99 triệu đồng.

Song song đó, các sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy S, Galaxy A… cũng có mức giá giảm hấp dẫn, cụ thể: Galaxy S23 Ultra 5G 512 GB có giá chỉ 27,99 triệu đồng (giảm 9 triệu đồng so với giá niêm yết); Galaxy S23 Plus 256 GB giá còn 16,99 triệu đồng (giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết). Bên cạnh đó, dòng Galaxy A cũng có nhiều ưu đãi vô cùng tốt, Galaxy A15 128 GB có giá chỉ 4,29 triệu đồng (giá niêm yết 4,99 triệu đồng), Galaxy A25 5G 128 GB có giá chỉ 5,89 triệu đồng (giá niêm yết 6,59 triệu đồng); Galaxy A05s 128 GB giá chỉ 3,35 triệu đồng (giá niêm yết 3,99 triệu đồng)...

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của Di Động Việt cho biết, thời điểm cận Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu người dùng mua sắm điện thoại tăng cao, việc giảm giá các sản phẩm điện thoại Samsung nhằm mang đến giải pháp tiết kiệm, giúp người dùng dễ dàng sở hữu chiếc điện thoại như mong muốn mà không đắn đo về tài chính.

"Giai đoạn cuối năm nhu cầu mua sắm tăng cao, việc giảm giá mạnh các sản phẩm điện thoại Samsung không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn kích thích nhu cầu đa dạng của người dùng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sở hữu sản phẩm công nghệ mới nhất. Người dùng vừa mua sản phẩm với giá tốt vừa có thể kết hợp với ưu đãi trả góp 0% lãi suất hay chương trình Trade-in thu cũ đổi mới giúp tối ưu chi phí và có thêm lựa chọn thanh toán linh hoạt" - bà Phùng Phương chia sẻ thêm.