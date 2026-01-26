Cận tết, máy lọc khí Sharp 2 hệ thống lọc 'lên ngôi' giữa mùa bụi mịn

Đón tết trong mùa bụi mịn: Nỗi lo âm thầm của mỗi gia đình

Những ngày giáp tết, cường độ sinh hoạt và di chuyển tại các đô thị lớn gia tăng đáng kể khi nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, mua sắm và chuẩn bị cho những khoảnh khắc sum họp trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong khi đó, chất lượng không khí ngoài trời tại các thành phố lớn vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Các báo cáo quan trắc cho thấy, vào thời điểm cuối năm, nồng độ bụi mịn PM2.5 thường ở mức cao, có thời điểm vượt ngưỡng an toàn khuyến nghị. Theo nghiên cứu y khoa, việc tiếp xúc với PM2.5 trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ gia tăng các vấn đề hô hấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh nền.

Thực tế cho thấy, nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia đình ngày càng gắn liền với chất lượng môi trường sống. Không chỉ dừng ở việc ăn uống lành mạnh hay giữ nhà cửa sạch sẽ, nhiều gia đình quan tâm hơn đến "chất lượng không khí" - yếu tố ít nhìn thấy nhưng tác động lâu dài đến sức khỏe.

Khi việc "tránh bụi" bằng cách hạn chế ra ngoài không còn đủ, nhiều gia đình bắt đầu chuyển sang cách tiếp cận chủ động hơn: kiểm soát chất lượng không khí trong chính không gian sống. Xu hướng này khiến máy lọc không khí không còn là thiết bị bổ sung, mà dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt gia đình, nhất là vào những dịp cao điểm như lễ, tết.

Trong bối cảnh đó, các thiết bị lọc không khí được đánh giá không chỉ ở công suất hay giá thành, mà ở khả năng vận hành ổn định, hiệu quả thực tế và mức độ phù hợp với sinh hoạt gia đình đông người. Đây cũng là lý do khiến những sản phẩm được cộng đồng người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm và bình chọn ngày càng có giá trị tham khảo lớn.

Sharp Purefit FX-S120V-W được vinh danh là "Lựa chọn hàng đầu của gia đình": khẳng định sự tin chọn của cộng đồng gia đình Việt

Trong nhóm những thương hiệu được các gia đình Việt tin chọn, Sharp tiếp tục ghi dấu ấn khi sản phẩm máy lọc không khí Sharp FX-S120V-W được cộng đồng người tiêu dùng đánh giá cao và vinh danh tại Webtretho Awards 2025 ở hạng mục "Lựa chọn hàng đầu của gia đình".

Webtretho Awards là chương trình bình chọn thường niên quy mô lớn của cộng đồng Webtretho.vn, quy tụ hàng triệu thành viên là các bà mẹ, gia đình, người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, nuôi dạy con cái và chất lượng sống. Giải thưởng phản ánh xu hướng tiêu dùng và mức độ hài lòng của khách hàng thông qua trải nghiệm thực tế. Riêng hạng mục "Lựa chọn Hàng đầu của gia đình" được xem là thước đo đáng tin cậy, bởi kết quả đến từ sự đánh giá trực tiếp của các gia đình trong quá trình sử dụng sản phẩm hằng ngày.

Việc Sharp FX-S120V-W được xướng tên ở hạng mục này cho thấy sản phẩm đã đáp ứng tốt các tiêu chí khắt khe của người tiêu dùng gia đình, đặc biệt là nhóm có trẻ nhỏ và người cao tuổi, những đối tượng nhạy cảm hơn trước các vấn đề về chất lượng không khí trong không gian sống.

Sản phẩm được thiết kế cho các không gian sinh hoạt có diện tích lớn, với khả năng làm sạch hiệu quả trong khu vực lên đến 84m². Nhờ đó, sản phẩm phù hợp với phòng khách, phòng sinh hoạt chung, căn hộ thiết kế mở, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng tại văn phòng, phòng họp hoặc các không gian thương mại tập trung đông người, nhất là trong những dịp lễ, tết.

Điểm nổi bật của Sharp FX-S120V-W nằm ở hai hệ thống lọc khí mạnh mẽ với bộ lọc ba lớp gồm lọc thô, lọc than hoạt tính khử mùi và màng lọc Micro HEPA Plus cao cấp. Thiết kế tối ưu hai bên quạt hút giúp tăng lưu lượng không khí đi qua bộ lọc, qua đó đẩy nhanh tốc độ làm sạch và duy trì hiệu quả lọc ổn định, liên tục.

Nhờ cấu tạo sợi lọc siêu mịn của màng Micro HEPA Plus, thiết bị có thể loại bỏ tới 99% bụi siêu mịn kích thước nhỏ đến 0,02 micromet trong không khí, đồng thời hỗ trợ giảm mùi hôi, khói thuốc và các tác nhân dễ gây dị ứng, cũng là những vấn đề thường gặp trong không gian sinh hoạt đông người dịp tết.

Song song với hệ thống lọc, Sharp FX-S120V-W còn được tích hợp công nghệ Plasmacluster Ion, lấy cảm hứng từ cơ chế làm sạch không khí trong tự nhiên. Công nghệ này hỗ trợ ức chế vi khuẩn, vi rút, nấm mốc và các chất gây dị ứng trong không khí, góp phần duy trì môi trường sống trong lành và ổn định hơn cho các thành viên trong gia đình.

Sharp FX-S120V-W được cộng đồng gia đình tin chọn bởi hiệu quả sử dụng thực tế và những giá trị thiết thực mà sản phẩm mang lại trong không gian sống hằng ngày

Bên cạnh hiệu quả lọc, Sharp FX-S120V-W còn được đánh giá cao ở trải nghiệm sử dụng. Hệ thống 6 cảm biến thông minh cho phép máy tự động nhận diện sự thay đổi của bụi mịn, mùi, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp. Thiết bị hoạt động êm ái với độ ồn khoảng 23 dB ở chế độ ngủ, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ của gia đình.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí vẫn là bài toán dài hạn, sự ghi nhận từ cộng đồng gia đình Việt được xem là một trong những thước đo quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Sharp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe gia đình, đặc biệt khi tết đến gần, và nhu cầu giữ gìn "khoảng thở khỏe" trong không gian sống trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.