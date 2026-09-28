Cẩn thận khi điện thoại Android xuất hiện biểu tượng chữ R

Điện thoại Android sử dụng các biểu tượng để hiển thị nhanh chóng các trạng thái quan trọng mà người dùng cần chú ý, chẳng hạn như biểu tượng chữ "R" trên thanh trạng thái. Khi thấy chữ "R", thường có nghĩa người dùng đang ở chế độ chuyển vùng, tức là điện thoại đang hoạt động ngoài vùng phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.

Người dùng nên hành động khi thấy biểu tượng chữ R xuất hiện trong trường hợp không chủ động sử dụng tính năng chuyển vùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Đối với những người thường xuyên đi du lịch, việc này có thể dẫn đến hóa đơn điện thoại tăng cao. Ngay cả với những người không thường xuyên đi du lịch cũng có thể gặp phải tình trạng chuyển vùng, cả trong nước lẫn quốc tế, chi phí có thể tăng cao tùy thuộc vào thời gian, địa điểm và gói cước mà người dùng sử dụng. Chữ "R" không cho biết rõ đang chuyển vùng trong nước hay quốc tế, vì vậy người dùng nên kiểm tra chính sách của nhà mạng để tránh trường hợp chi phí phát sinh bất ngờ.

Người dùng điện thoại Android nên làm gì?

Để tránh tình trạng chuyển vùng nhà mạng, người dùng điện thoại Android nên tắt chế độ này trong phần Cài đặt của thiết bị. Thông thường, tùy chọn Chuyển vùng dữ liệu xuất hiện trong mục Kết nối hoặc Mạng & internet, tùy thuộc vào thương hiệu.

Khi tắt tùy chọn Chuyển vùng dữ liệu, dữ liệu di động sẽ ngừng hoạt động khi người dùng ra ngoài vùng phủ sóng, từ đó giúp tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, một cách nhanh chóng khác để tắt chế độ chuyển vùng là kích hoạt Chế độ máy bay. Đây là lựa chọn giúp vô hiệu hóa khả năng kết nối với các trạm phát sóng di động.

Được biết, ngoài biểu tượng chữ "R", điện thoại Android còn có một số biểu tượng quan trọng khác trên thanh trạng thái mà người dùng nên biết. Ví dụ, biểu tượng chìa khóa cho biết đang kết nối với Mạng riêng ảo (VPN); biểu tượng chữ "N" cho biết chức năng giao tiếp trường gần (NFC) đang hoạt động; hay biểu tượng hình tam giác trên điện thoại Samsung Galaxy cho biết chế độ Tiết kiệm dữ liệu đã được bật.