Xuất hiện chiêu lừa đảo tinh vi khiến nhiều người 'sập bẫy'

Một bài viết cho rằng "uy tín, không lừa đảo" nhưng đã bị công an chỉ rõ là chiêu lừa đảo tinh vi CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều nạn nhân "sập bẫy"

Anh Đỗ Duy Tuấn (29 tuổi), làm việc ở khách sạn Nhật Việt, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội, cho biết đã bị lừa 1,4 triệu đồng sau khi chuyển khoản cho một đơn vị tổ chức mini game.

Cụ thể, một fanpage kinh doanh điện thoại di động đăng tải bài viết sẽ tặng điện thoại cho người dùng. Với những người sinh tháng 1, 3, 5, 7 sẽ được tặng điện thoại iPhone 14 pro max màu tím. Tương tự, người sinh ở các tháng còn lại có thể được tặng loại điện thoại cùng hãng này với những màu vàng và trắng.

"Tôi để lại bình luận trong bài viết ấy. Và sau đó liên tục nhận được cuộc gọi của nhiều người. Họ nói đến từ bộ phận chăm sóc khách hàng, là nhân viên giao hàng, là đại diện của cửa hàng điện thoại… Họ hướng dẫn tôi làm nhiều thủ tục để nhận điện thoại. Họ bảo tôi phải đóng tiền thuế và tiền bảo hành cùng lời hứa sau khi nộp tiền sẽ nhận quà tặng. Tôi nghe theo, chuyển khoản cho họ 1,4 triệu đồng. Và sau đó không thể liên hệ được, kể cả trên Facebook lẫn số điện thoại. Tôi tìm tới địa chỉ mà fanpage đăng thì đó là một địa chỉ ảo", anh Tuấn cho biết.

Theo tìm hiểu, có nhiều người trở thành nạn nhân của chiêu lừa tặng quà giá trị cao giống như anh Tuấn gặp phải.

Nguyễn Đào Thùy Liên (25 tuổi), làm việc tại 125 Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết đã tương tác vào bài viết tặng quà tri ân khách hàng với phần quà là một điện thoại có giá hơn 25 triệu đồng mà một fanpage thời trang đăng tải.

Liên cũng được các "nhân viên cửa hàng" liên hệ để xác thực thông tin, hướng dẫn đóng tiền phí xuất kho, tiền bảo hành sản phẩm… tổng cộng 800.000 đồng.

"Nhưng khi tôi chuyển khoản xong thì những "nhân viên cửa hàng" ấy mất dạng. Tôi chạy qua đến địa chỉ của "cửa hàng" này thì mới tá hỏa khi biết đó là địa chỉ của một cây xăng. Khi đó tôi mới nhận ra là mình đã bị lừa", Liên kể.

Nguyễn Thị Cẩm Vân, học sinh lớp 11 Trường THPT Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cũng mất 600.000 đồng vì trót nghe những lời "có cánh", hứa hẹn sẽ được tặng một phần quà là xe đạp điện. Theo đó, Vân đọc được bài viết trên một fanpage có nội dung tặng quà nhân dịp kỷ niệm 3 năm thương hiệu ra đời. Vân nghe theo những lời hướng dẫn, nhờ người chuyển khoản để được nhận phần quà. Và cái kết khiến nữ sinh này bật khóc khi tìm hiểu rõ mới biết đấy chỉ là chiêu lừa mà Vân chính là nạn nhân.

Trên Facebook xuất hiện nhan nhản những bài viết tri ân khách hàng, tặng quà cho khách hàng nhằm mục đích lừa đảo CHỤP MÀN HÌNH

Trong nhóm chongluadao.vn, nhiều thành viên cũng phản ánh thời gian gần đây liên tục phát hiện những bài viết trên các diễn đàn, mạng xã hội, đặc biệt là Facebook có nội dung tặng những món quà có giá trị lớn, như: xe máy, điện thoại, máy tính xách tay… cho mọi người.

"Kẻ xấu lập ra các fanpage và đầu tư nội dung rất bài bản. Rất nhiều lý do để tặng quà được đưa ra, như: tri ân khách hàng, tặng quà cho sinh viên, tặng quà cho những ai sinh vào tháng 6… Và nhiều người đã cả tin, nghe theo lời dẫn dụ, chuyển tiền để đóng phí, đóng tiền vận chuyển… sau đó mất tiền", anh Nguyễn Quang Vũ (32 tuổi), làm việc tại Tập đoàn FPT, cho biết.

Cần trình báo công an

Trước việc chiêu lừa tặng quà này đã và đang rầm rộ, vào ngày 13.7, Công an TP.Hà Nội đã cảnh báo người dân cần cảnh giác.

Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian vừa qua tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông diễn biến phức tạp với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Lợi dụng sự cả tin, hám lợi của nhiều người, các đối tượng đã giả vờ tổ chức những sự kiện, mini game tặng quà là những chiếc điện thoại iPhone trị giá cao rồi lừa người dân thanh toán các loại thuế, phí nhận thưởng để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là đăng tin trên các hội nhóm Facebook, Zalo… với nội dung nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, công ty tri ân khách hàng, tặng điện thoại cho khách hàng may mắn và nhanh tay trên toàn quốc...

Khi có khách hàng quan tâm, các đối tượng sử dụng kịch bản có sẵn, đóng vai là nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên vận chuyển, cán bộ thuế… để nhắn tin liên hệ, trao đổi và hướng dẫn khách hàng thực hiện. Sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như nộp tiền phí xuất kho, tiền phí bảo hành, tiền thuế cá nhân… yêu cầu khách hàng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định để chiếm đoạt. Nếu không chuyển tiền, các đối tượng sẽ đe dọa khách đặt hàng nhưng không nhận và báo công an truy tố. Nhiều người đã mắc bẫy mà chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội khuyến cáo mọi người phải hết sức lưu ý, cảnh giác với các chiêu trò chuyển tiền để được nhận hàng, quà, tiền trúng thưởng. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần trình báo với cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Một cán bộ công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) thì nhìn nhận: "Không nên tin tưởng vào những bài viết tặng quà tri ân khách hàng, trao thưởng cho những người may mắn chỉ bằng những dòng bình luận trên Facebook bởi có thể rơi vào bẫy lừa của tội phạm. Dấu hiệu nhận diện fanpage lừa đảo là có ít thành viên theo dõi, bài viết có nhiều lỗi chính tả, những bình luận đa phần từ các tài khoản ảo...".

Vị này cũng khuyến cáo thêm: "Nếu có những chương trình tri ân khách hàng, các thương hiệu, doanh nghiệp đều đăng tải trên website chính thức hoặc fanpage có dấu tick xanh. Hơn hết, không nên cả tin, hám lợi rồi bị lừa, nhất là khi hiện nay nhiều kẻ xấu mạo danh các thương hiệu nổi tiếng để lừa đảo".