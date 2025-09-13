Cận thị học đường báo động: Chuyên gia thống nhất 20 giải pháp quản lý

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, cho biết cận thị đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng đang nổi lên, với các dự báo chỉ ra rằng đến năm 2050, một nửa dân số thế giới (50%) sẽ mắc cận thị và 10% sẽ mắc cận thị nặng. Sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ mắc cận thị, được cho là do quá trình đô thị hóa, áp lực giáo dục tăng cao, giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi lối sống liên quan đến quá trình hiện đại hóa.

Tại nước ta, việc sàng lọc cận thị cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học đã được tiến hành nhiều năm qua, nhưng chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng do thiếu một hướng dẫn cụ thể và rõ ràng. Từ đó, các chuyên gia cận thị, nghiên cứu viên và các chuyên gia nhãn khoa trong và ngoài nước đã khởi xướng ý tưởng triển khai đồng thuận về quản lý cận thị nhằm nhấn mạnh và phân tích những thách thức trong quản lý cận thị, đồng thời kết hợp các bản đánh giá tốt hơn từ các chuyên gia trên toàn thế giới và chuẩn hóa bổ sung các đánh giá này để xây dựng hướng dẫn đồng thuận về cận thị.

Hội nghị Đồng thuận quốc gia về Quản lý cận thị ở trẻ em Việt Nam ẢNH: THANH HƯƠNG

Trải qua nhiều nghiên cứu và hai vòng trả lời của 20 chuyên gia đầu ngành, bản Đồng thuận về Quản lý cận thị ở trẻ em Việt Nam với 20 đồng thuận vừa được trình bày tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tuấn kỳ vọng thông qua Hội nghị Đồng thuận quốc gia về Kiểm soát cận thị sẽ là những giải pháp thiết thực hướng đến mục tiêu giảm gánh nặng cận thị học đường, xây dựng một cộng đồng mắt khỏe.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng khoa Khúc xạ Trung tâm Mắt kỹ thuật cao Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, nguyên Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt Trung Ương, đặt vấn đề về việc sử dụng từ “kiểm soát” thay cho “quản lý” trong tên gọi của bản Đồng thuận. Theo bà, “quản lý cận thị” từ khám sàng lọc, điều trị đến việc theo dõi tiến triển. Trong khi đó, nhiều nội dung trong bản Đồng thuận đang nghiêng về theo dõi tiến triển cận thị, phù hợp với từ “kiểm soát” hơn.



Tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Hữu Khôi, Phó hiệu trưởng Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng, thành viên trong nhóm 20 chuyên gia, giải thích rằng quản lý là một vấn đề rất lớn. Việc kiểm soát cận thị cơ bản như dán bảng thị lực, hướng dẫn kiểm tra thị lực đã được tiến hành từ 10 năm trước, nên các đồng thuận trong dự thảo hướng đến việc kiểm soát không để cận thị tiến triển thêm. Quản lý cận thị trong tên gọi của bản Đồng thuận là kỳ vọng của ban soạn thảo, “bởi quản lý cận thị học đường không phải chuyện riêng của ngành mắt, mà còn liên quan đến ngành y tế, ngành giáo dục và toàn xã hội”.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho một bệnh nhân trẻ cận thị ẢNH: LÊ CẦM

Thúc đẩy quá trình kiểm soát cận thị, hướng tới việc quản lý cận thị ở trẻ em Việt Nam

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Đình Minh Huy, giảng viên bộ môn Mắt, Trường Y - Đại học Y Dược TP.HCM, đại diện ban chuyên môn, cũng trình bày thêm về kế hoạch sửa đổi bản Đồng thuận sau Hội nghị. Theo đó, ban chuyên môn sẽ ghi nhận góp ý từ các chuyên gia và đưa ra một bản dự thảo mới trình lên cho ban chỉ đạo và ban bình duyệt. Sau khi có kết quả bình duyệt, ban chuyên môn sẽ soạn bản dự thảo cuối cùng và gửi nhóm 20 chuyên gia đồng thuận một lần nữa để báo cáo trong Hội nghị Nhãn khoa Toàn quốc vào tháng 11 tới.

Kỳ vọng của ban chuyên môn sau khi bản Đồng thuận được thông qua là có thể tiến hành đào tạo nguồn nhân lực chất lượng gồm 200 bác sĩ, cử nhân và 40 trung tâm được chứng nhận, thúc đẩy quá trình kiểm soát cận thị, hướng tới việc quản lý cận thị ở trẻ em Việt Nam trong tương lai.