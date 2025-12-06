Can thiệp các rối loạn phát triển thần kinh: Từ đào tạo tốt đến thực hành tốt

Sự kiện được đánh giá là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng của lĩnh vực can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển thần kinh, quy tụ đông đảo chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học và giáo viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong ngày 5.12, Chuyên đề 1 với nội dung "Ứng dụng AI trong cá nhân hóa và đồng bộ kế hoạch can thiệp giữa gia đình - trung tâm", do NCS-ThS Trần Văn Thành (ĐH Lạc Hồng) trình bày; Chuyên đề 2 giới thiệu phương pháp phát triển cảm xúc cho trẻ đặc biệt thông qua vận động và trải nghiệm giác quan, do TS. Levashov Oleg và bà Nguyễn Thị Tuấn Mỹ hướng dẫn.

Ngày 6.12, phiên toàn thể và các tiểu ban chuyên môn sẽ bàn luận sâu về nhiều chủ đề thời sự của ngành: ứng dụng AI trong quản lý và vận hành trung tâm trị liệu tự kỷ, các tiến bộ AI trong phát hiện và hỗ trợ sớm rối loạn phát triển, cập nhật liệu pháp, phương pháp mới.

Thay mặt Ban điều hành, NCS-ThS Trần Văn Dương gửi lời tri ân đến các đơn vị tài trợ: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Công ty Fvital, nhãn hàng Doppelherz, Evergreen, Viện Tâm lý Việt Pháp, cùng nhiều tổ chức và cá nhân đồng hành. Đây là nguồn động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của mạng lưới.