Can thiệp sớm, cứu sống 3 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim

Ngày 5.9, Thạc sĩ-bác sĩ Ngô Huy Bảo, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh, cho biết trong vòng chưa đầy 1 tuần, Trung tâm Can thiệp Tim mạch của bệnh viện đã liên tục thực hiện can thiệp và đặt stent mạch vành thông qua hệ thông chụp mạch máu xóa nền (DSA) cấp cứu thành công cho 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, thoát khỏi nguy cơ tử vong.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân C. (62 tuổi, ngụ Bến Cầu, Tây Ninh) có tiền căn tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim cũ đã đặt stent khoảng 2 tháng trước. Cách nhập viện 1 ngày, bệnh nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương trong tình trạng mệt, đau ngực, khó thở, vã mồ hôi.

Trường hợp thứ 2, bệnh nhân H. (59 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) có tiền căn tăng huyết áp. Bệnh nhân được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau ngực.

Trường hợp thứ 3, bệnh nhân C. (60 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) có tiền căn u vòm họng đã điều trị. Cách nhập viện 2 ngày, bệnh nhân đau bụng, nôn ói nhiều lần kèm mệt và khó thở nên được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.





Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Khoa Cấp cứu nhanh chóng báo động đỏ nội viện, các bác sĩ chuyên khoa Nội tim mạch - Can thiệp tim mạch lập tức có mặt tiến hành thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả, các bệnh nhân được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp. Các bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định thực hiện chụp, nong và đặt stent động mạch vành cấp cứu liền ngay sau đó. Sau can thiệp, các bệnh nhân không còn đau ngực, không khó thở và đã được xuất viện sau 7-10 ngày điều trị.

Qua 3 trường hợp trên, bác sĩ Bảo khuyến cáo người dân nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường mang tính cảnh báo như đau ngực, khó thở, mệt,… nên nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện ngay, đặc biệt là người lớn tuổi, béo phì, người đang điều trị các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu,...

Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý nguy hiểm, tuy nhiên cơ hội cứu sống người bệnh bằng các phương pháp can thiệp tim mạch hiện đại hiện nay là rất lớn. Việc can thiệp kịp thời để tái thông lòng mạch nhằm phục hồi dòng máu nuôi tim sẽ giúp ngăn ngừa tổn thương mô cơ tim.