Cần Thơ: Bắt bị can chém cha ruột, trốn lệnh truy nã

Ngày 30.11, tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, Công an P.Hưng Thạnh (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) vừa bắt Võ Văn Nhí (36 tuổi, thường trú H.Tam Bình, Vĩnh Long), là bị can bị truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, ngày 17.5, do phát sinh mâu thuẫn trong gia đình, Nhí dùng hung khí chém trọng thương cha ruột là ông V.V.B khiến nạn nhân bị thương tích 14%.





Sau khi CQĐT vào cuộc, khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, khởi tố bị can đối với Nhí thì Nhí bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình, Vĩnh Long ra quyết định truy nã đối với Nhí.

Dù Nhí liên tục thay đổi chỗ ở, lẩn tránh cơ quan chức năng nhưng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Hưng Thạnh (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ Võ Văn Nhí giao cho Công an H.Tam Bình, Vĩnh Long xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và trốn lệnh truy nã.