Cần Thơ: Bắt ổ cá độ bóng đá hàng trăm triệu đồng trong quán cà phê

Trưa 29.11, Công an TP.Cần Thơ cho biết, Công an quận Ninh Kiều đang tạm giữ hình sự Trần Tấn Đạt Anh (28 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lưu Hoàng Vi (36 tuổi), Nguyễn Văn Điện (47 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ) và Châu Văn Lập (47 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, từ nguồn tin báo của người dân, Công an Q.Ninh Kiều bắt quả tang Đạt Anh, Vi, Điện và Lập đang tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê Đắng (đường Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều). Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ gần 25 triệu đồng; 8 điện thoại di động, 4 xe mô tô các loại.





Qua điều tra ban đầu, Đạt Anh và Vi đã thừa nhận vai trò tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong đó, Đạt Anh đã nhận cược của các con bạc với tổng số tiền 108,9 triệu đồng; Vi nhận cược của các con bạc với tổng số tiền 119,55 triệu đồng. Điện và Lập đã thừa nhận đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá; trong đó Điện cá cược 47,6 triệu đồng; Lập cá cược 11,7 triệu đồng.

Cũng theo thông tin từ Công an TP.Cần Thơ, trước đó, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo công an các quận, huyện, đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân trấn áp các loại tội phạm, như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng liên quan đến “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc và đánh bạc… Đặc biệt là cá độ bóng đá khi World Cup 2022 đang diễn ra.