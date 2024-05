Cần Thơ: Bắt nghi phạm bệnh tâm thần chém người tử vong

Ngày 1.5, tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, đang tạm giữ hình sự Võ Chí Cường (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông B, H.Tân Hiệp, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Cường là người có bệnh tâm thần.

Võ Chí Cường bị bắt sau khoảng 16 giờ lẩn trốn CACC

Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ ngày 30.4, ông N.T.T (61 tuổi, ngụ ấp Đ1, xã Thạnh Thắng, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) đang nằm võng tại nhà thì bị Cường cầm dao đi vào chém liên tục 4 - 5 nhát.

Sau khi đi khỏi nhà ông T. khoảng 500 m, Cường gặp cháu H.G.H (11 tuổi) đi xe đạp, liền dùng dao chém 1 nhát vào đầu cháu rồi đi vào một nhà khác chém 2 nhát vào vùng mặt chị Đ.T.B.H (30 tuổi) đang nằm võng ở mái hiên sân nhà.

Ông T. được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên tử vong. Còn chị Đ.T.B.H và cháu H. bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi chém 3 người, Cường chạy xe máy không mang biển số, bỏ trốn. Thời điểm Cường xuất hiện, gây án và bỏ trốn diễn ra rất nhanh, không ai nhìn kỹ được đặc điểm để nhận dạng.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp lực lượng chức năng và công an 2 huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ truy bắt nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 7 giờ 20 ngày 1.5, lực lượng Công an TP.Cần Thơ bắt giữ được Cường khi đang lẩn trốn tại xã Thới Đông, H.Cờ Đỏ. Đồng thời thu giữ tang vật gồm 4 con dao (trong đó có 2 con dao tự chế) và 1 xe máy.

Theo xác minh nhanh của cơ quan chức năng, Cường có bệnh tâm thần. Gia đình đã 3 lần đưa Cường đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai). Cường là đối tượng có bệnh án tâm thần thuộc diện quản lý tại địa phương.

Tại cơ quan công an, qua test nhanh, Cường âm tính với chất gây nghiện. Bước đầu, Cường khai nhận trước khi chém 3 người nêu trên, bản thân đã gây ra 2 vụ cố ý gây thương tích ở H.Tân Hiệp, Kiên Giang.

Vụ nam thanh niên bệnh tâm thần chém người tử vong đang được Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.