Cần Thơ chi 309 tỉ đồng để miễn học phí cho học sinh trong năm học mới

Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Cần Thơ khóa 10 (nhiệm kỳ 2021-2026) mới đây đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023.

Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023. Đối với bậc mầm non, mức thu học phí ở phường, thị trấn là 300.000 đồng/học sinh/tháng; ở xã là 100.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số (TT.Cờ Đỏ, P.Châu Văn Liêm và Tân An) là 80.000 đồng/học sinh/tháng; các xã Thới Xuân, Thới Đông, Đông Thắng (cùng của H.Cờ Đỏ) là 50.000 đồng/học sinh/tháng.

Ở cấp THCS, mức thu học phí tại phường, thị trấn là 300.000 đồng/học sinh/tháng; ở xã là 100.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số gồm TT.Cờ Đỏ, 2 phường Châu Văn Liêm và Tân An là 110.000 đồng/học sinh/tháng và các xã Thới Xuân, Thới Đông, Đông Thắng (cùng H.Cờ Đỏ) là 50.000 đồng/học sinh/tháng.

Còn ở THPT, mức thu học phí ở địa bàn phường, thị trấn là 300.000 đồng/học sinh/tháng; ở xã là 200.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số gồm TT.Cờ Đỏ, 2 phường Châu Văn Liêm và Tân An là 160.000 đồng/học sinh/tháng và các xã Thới Xuân, Thới Đông, Đông Thắng (cùng H.Cờ Đỏ) là 100.000 đồng/học sinh/tháng.





Đặc biệt, theo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023, học sinh học tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và tư thục, học viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên sẽ được hỗ trợ học phí năm học 2022-2023. Mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí năm học 2022-2023; thời gian miễn không quá 9 tháng/năm học.

Theo HĐND TP.Cần Thơ, việc hỗ trợ học phí là nhằm chia sẻ, giảm bớt khó khăn về tài chính cho những gia đình học sinh gặp khó khăn sau Covid-19; đồng thời, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách thành phố, đáp ứng khung học phí mới theo Nghị định 81/2021. Nguồn hỗ trợ được thực hiện bằng ngân sách Nhà nước của thành phố.

Theo Sở GD-ĐT Cần Thơ, năm học 2022-2023, thành phố có khoảng 142.629 trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục.